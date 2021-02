Desestimen un projecte per instal·lar un parc solar fotovoltaic a Vilafant

La ponència d'energies renovables del Departament de Territori desestima la viabilitat d'un projecte d'instal·lació d'un parc solar fotovoltaic de 2,5 hectàrees a Vilafant promogut per l'empresa Industrias Samar't. L'organisme conclou que hi ha determinats elements que es consideren «insalvables» per la «incompatibilitat urbanística». Él sòl és al planejament no urbanitzable de protecció agrícola.

L'avantprojecte presentat pels promotors preveia un parc, a tocar el riu Manol, format per 73 mòduls de 20,5 metres d'allargada i 6,10 amplada amb 60 plaques fotovoltaiques cadascun i una potencia instal·lada d'1,7 MWp.

També contemplava que les línies elèctriques interiors anessin soterrades i que la línia d'evacuació d'energia tingués un traçat aeri. A més, preveia un edifici de control prefabricat de petites dimensions a tocar del centre de transformació i un tancament perimetral amb reixat metàl·lic.

L'informe de la ponència detalla punt per punt l'anàlisi de la viabilitat del projecte i remarca que els terrenys afectats no es troben en cap espai protegit ni inclosos en la xarxa Natura 2000. Malgrat això, detalla que es troba a tocar del riu Manol que, en aquest tram, «és una àrea d'interès faunístic per la presència de la llúdriga».

Àrea d'interès connector

També la considera una àrea d'interès connector però remarca que les instal·lacions projectades no afecten hàbitats d'interès comunitari i que el projecte no està sotmès a una avaluació d'impacte ambiental perquè no ocupa una superfícies superior a les 10 hectàrees.

A més remarca que no s'aprecia una afectació significativa del patrimoni i la biodiversitat, si bé l'ens considera que provocarà «necessàriament un increment del grau de fragmentació i una alternació de la connectivitat ecològica del territori, que ja és molt baixa».

Amb tot, conclou que la ubicació és viable ambientalment, tot i que hauria de separar-se del riu per protegir el seu bosc de ribera i la funció connectora. Amb relació a la viabilitat agrària, considera que els terrenys proposats són els de pitjor qualitat agrològica de l'entorn de la indústria promotora.