Un acusat accepta vuit anys de presó per violar una dona a Figueres i deixar-la lligada a un somier

Un acusat ha acceptat vuit anys de presó i 720 euros de multa per violar una dona a Figueres i deixar-la lligada a un somier el 8 d'agost del 2019. Al judici, que s'ha fet aquest dilluns a l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut que va sortir de festa amb la víctima i van anar a un hort de la zona d'Hostalets, on van continuar consumint alcohol i drogues. Ja de dia, la va agredir sexualment i la va lligar amb cinta aïllant per evitar que escapés. La víctima va aconseguir alliberar-se i demanar ajuda a un home que estava feinejant a un hort a una finca del costat. La fiscalia demanava 17 anys de presó. Al final del judici ha modificat l'acusació aplicant-li una atenuant de drogoaddicció. La defensa s'ha adherit a la petició.