Figueres i la Generalitat treballen en la creació d'àrees comercials de gestió compartida a la ciutat

L'Ajuntament de Figueres, la direcció general de Comerç de la Generalitat i les associacions comercials de la ciutat estan estudiant la creació de les anomenades Arees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). Es tracta de zones delimitades on el teixit comercial i l'administració local treballen de manera conjunta per promoure i dinamitzar la zona. A través de la creació d'una entitat públicoprivada que s'encarrega de la gestió de cada àrea, totes dues parts porten a terme un pla d'acció per dinamitzar comercialment i econòmicament la zona. Les APEU són, de fet, un model de gestió compartida que busca una millora de la competitivitat de l'espai comercial i que té el seu origen en el model anglosaxó conegut com a Business Improvement Districts.

A final de mes hi haurà una reunió entre representants del comerç de la ciutat, els tècnics de la direcció general de comerç de la Generalitat i l'Ajuntament per abordar-ho.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, diu que Figueres és la ciutat amb més comerços per càpita de Catalunya i que cal que continuï "mantenint aquest lideratge comercial". "Ho ha de fer a través de la modernització de l'oferta, millorant l'experiència de compra i fer-ho de la mà del sector", afegeix Lladó.