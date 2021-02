Albera Lliure de Molins insta a crear un Parc Natural

Albera Lliure de Molins va sumant adhesions a poc més d'una setmana de presentar-se públicament. A les adhesions d'alcaldes de la zona s'hi ha sumat la de diverses entitats. El grup continua la campanya i s'ha adreçat a tots els partits perquè es treballi per declarar el parc natural de l'Albera i garantir que es protegeixi aquest territori.

Des de l'entitat dins la campanya que s'ha posat en marxa posen de manifest que «el futur Parc Natural de l'Albera ja està reconegut de fet per la societat empordanesa i per la mateixa Generalitat, ara només falta fer-lo realitat.I «en un espai protegit els molins no hi tenen cabuda», manifesten.

El portaveu de l'entitat, Carles Mestre, posa de manifest que qui fa turisme, la mateixa Generalitat i el territori ho consideren un parc natural però no té aquesta figura. Actualment hi ha diferents figures de protecció per diferents espais sense agrupar-los dins un gran parc. La tramitació va començar fa anys però es va aturar.

Per Albera Lliure de Molins no té sentit tenir diferents espais protegits dispersos. A més, consideren que el parc natural hauria d'arribar fins a la Jonquera. Esperen que els partits analitzin la possibilitat i es pugui tirar endavant.

A banda d'això, l'entitat va rebent a més les adhesions al manifest. La setmana passada ho feien diversos alcaldes. S'hi han sumat també polítics, clubs i entitats d'arreu de la comarca i empresaris.

La plataforma va sorgir per la tramitació de diversos projectes de parc eòlic a la zona. Un dels projectes que ja s'ha presentat planteja 30 molins de 200 metres d'altura.