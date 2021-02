Engeguen a Sant Pere un projecte d'alfabetització digital

L'Equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha posat en marxa aquest mes el projecte comunitari TIC TAC d'alfabetització digital a Sant Pere Pescador, que facilita una formació de trenta hores en eines digitals a un grup de catorze persones en situació vulnerable, per afavorir el seu empoderament i autonomia i l'accés a tràmits administratius on-line. Les sessions bisetmanals són presencials i es realitzaran fins al 23 de març.

És un projecte innovador que facilita eines pràctiques per a persones que han quedat excloses del nou escenari administratiu virtual, reforçat per la crisi sanitària. El projecte està adreçat a persones majors de 16 anys, que volen adquirir i millorar habilitats per realitzar tràmits i gestions en línia. Es presenten els tràmits de l'espai «La meva salut», eines per buscar feina i els tràmits més rellevants del SOC, entre d'altres.