Busquen una noia de 15 anys desapareguda

Els Mossos d'Esquadra busquen una menor de 15 anys que va desaparèixer diumenge a Sant Miquel de Fluvià.

El cos policial de la comissaria de Roses està fent tasques d'investigació per intentar localitzar-la.

La família i amics han fet difusió a través de les xarxes socials i demanen ajuda per localitzar-ne el seu parador.

Denúncia del dia 14

La desapareguda té 15 anys i segons la descripció és una jove que fa un metre i 60 centímetres d'altura, és prima, té el cabell castany i arrissat, els ulls verds i porta un piercing al nas.

Els Mossos d'Equadra de la comissaria de Roses van rebre la denúncia el dia 14 de febrer on la família assegura que no en sap res des d'aquest dia de matinada.

De moment els cossos de seguretat no estan fent recerca activa perquè encara no hi ha pistes d'on pot estar. Per això, estan fent tasques d'investigació de tipus policial.