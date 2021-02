Envien a presó un lladre per robatoris violents a Figueres

El jutge ha enviat a presó un lladre per robar a punta de ganivet en dos comerços de Figueres. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el dia 16 de febrer. Es tracta d'un home, de 42 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Figueres. A qui acusen de ser el presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació.

Els robatoris van produir-se amb una setmana de diferència, el primer dels fets va tenir lloc el 6 de febrer cap a dos quarts de set del vespre. La víctima es va veure sorpresa per un home que havia accedit a l'establiment comercial on treballava i, mentre l'amenaçava amb un ganivet, li va demanar els diners de la caixa registradora.

El lladre va fugir corrents de la botiga després d'haver-se endut el calaix de la caixa registradora amb uns 350 euros. Dos dies després i alertats per un ciutadà els agents van localitzar el calaix robat, el qual estava obert i forçat, en un corriol molt proper al lloc del robatori.

El 13 de febrer, els Mossos van tenir coneixement d'un robatori similar. En aquest cas, cap a un quart de vuit del vespre es va produir un altre robatori amb violència en un establiment comercial de Figueres. En aquesta ocasió es tractava d'un home que havia amenaçat amb un ganivet el treballador de la botiga i havia sostret uns 1.500 euros de la caixa registradora.

Els investigadors van analitzar les coincidències i les característiques de cada cas i finalment van aconseguir identificar l'autor dels dos robatoris. Durant el matí dia 16 de febrer el van localitzar i el van detenir.

El detingut, que té nombrosos antecedents, va passar el dia 17 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar el seu ingrés a presó.

Delinqüents reincidents

Comerç Figueres Associació va anunciar aquesta setmana arran d'aquests darrers robatoris que es personaria com a acusació particular en casos de furts per part de delinqüents multireincidents.

L'entitat comercial oferirà aquest servei per «perllongar» el procés i evitar que els detinguts que acumulen nombrosos antecedents surtin en llibertat al cap de poques hores de cometre el delicte.