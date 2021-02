Junts per Roses s'oposa al parc eòlic projectat a la badia

L'agrupació local de Junts a Roses ha mostrat el seu desacord amb el parc eòlic marí que una empresa projecta per l'afectació que tindria sobre la badia. En concret alerten que es vol situar en una àrea de pesca i, a més, malmetria el paisatge.

El partit, el mateix de l'alcaldessa, Montse Mindan, diu que, després de conèixer detalls del projecte, les opinions del sector pesquer i de les entitats empresarials del municipi, «ens oposem a aquest projecte tal com està plantejat». Apunten que l'àrea on es vol instal·lar ocupa una àrea on fan una veda voluntària per assegurar el futur de la pesca del lluç i generaria un impacte paisatgístic a la badia. Per tant, diuen, «la concessió per trenta anys suposaria la impossibilitat de continuar amb una activitat econòmica històrica de Roses i que trobem la necessitat que persisteixi».

També creuen que «podria afectar greument el corredor de cetacis, aus marines i fauna marina en general».Un altre dels aspectes que qüestionen és que el projecte no garanteix que les línies elèctriques estiguin soterrades, «fet que causaria un impacte paisatgístic important per a tot el territori». «No volem una segona MAT», asseguren.

El parc eòlic marí preveu implantar 84 aerogeneradors de 250 metres d'altura, a una distància d'un quilòmetre entre cadascun d'ells i de 2,5 quilòmetres entre fileres.