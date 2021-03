L'alcaldessa de Figueres atribueix als sensellar l'incivisme a l'estació

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, nega que l'Ajuntament no actuï per frenar l'incivisme al barri de l'Estació i diu que és la zona «amb més dotació policial». Atribueix la problemàtica que genera queixes i patrulles veïnals als sensellar que s'estan a la plaça. Lladó atribueix les crítiques «a interessos polítics i de desgast del govern».

«Dir que l'Ajuntament no ha fet res és mentir». Així de categòrica ha estat l'alcaldessa de Figueres al voltant de les queixes dels veïns del barri de l'Estació, alguns dels quals s'han organitzat i han muntat patrulles arran dels problemes d'incivisme que hi ha a la zona.

Agnès Lladó els ha recordat, d'entrada, que «l'ordre públic no depèn dels patrullatges veïnals, sinó de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra». I en aquest cas, ha precisat, també de la policia espanyola, que actua a la zona en coordinació amb els altres dos cossos. De fet, l'alcaldessa ha subratllat que el de l'Estació és, ara mateix, «el barri amb més dotació policial de la ciutat».

Incivisme no és inseguretat

Lladó no ha amagat que el focus del problema són els sensellar que volten per la plaça. Però també ha volgut deixar clar que «no s'ha de posar tothom a la mateixa cistella», perquè incivisme no és sinònim d'inseguretat. A més, també ha recordat que, en el cas dels sensesostre, hi ha casos en què la situació també es vincula amb malalties mentals. I que la problemàtica s'ha d'abordar conjuntament amb serveis socials i també jurídics (en cas que calgui tramitar incapacitacions).

«Si una persona crida enmig del carrer, la Guàrdia Urbana hi dialoga, però en casos com aquests, i perdoneu-me l'expressió, no podem anar cada dia a cop de porra», ha afirmat l'alcaldessa. «L'Ajuntament fa tot allò que és a les seves mans, i en cap cas aquí podem barrejar inseguretat amb incivisme», ha reiterat.

72 actes i 18 delictes

Per rebatre les crítiques dels veïns, de fet, el consistori ha tret xifres sobre les actuacions policials que es van fer a la zona de l'Estació al llarg de l'any passat. Segons l'estadística de la Guàrdia Urbana, durant el 2020 els agents van aixecar-hi 72 actes, de les quals setze van ser per tinença de drogues i nou més, per consumir alcohol al carrer. 36 més estaven vinculades amb l'estat d'alarma per la covid-19 i n'hi ha tres per resistència i desobediència a l'autoritat.

D'altra banda, l'estadística també recull que en aquesta zona hi va haver divuit fets delictius. Quatre van ser petits furts i la resta es reparteixen entre altres tipologies, com ara danys (2), robatori a interior de vehicle (1), tinença de drogues (1) i contra la seguretat viària (4).

L'alcaldessa de Figueres ha recordat que la sensació d'inseguretat no es vincula amb les dades, perquè els delictes han baixat a la ciutat. Però que per combatre aquest neguit, precisament, s'ha implantat «un dispositiu concret» a la zona de l'Estació, amb patrullatges durant la tarda-vespre. «Actuem en funció de les nostres competències», ha reiterat Lladó.

I aquí, l'alcaldessa ha volgut explicar que, precisament, fa dues setmanes es van reunir amb els veïns del barri de l'Estació per tractar les problemàtiques d'incivisme a la zona. I que d'aquesta trobada, en va sortir «un canal de comunicació directe» amb l'àrea d'Alcaldia. «Per tant, veig que les crítiques d'ara obeeixen més a una voluntat de cridar l'atenció, i les vinculo amb interessos polítics i voluntat de desgast del govern», ha afirmat Agnès Lladó.

Grups de cinc o sis persones patrullen cap al tard al barri de l'Estació per intentar dissuadir els que generen molèsties.