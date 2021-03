Front comú a l'Empordà per aturar el parc eòlic marí

Els assistents a la reunió telemàtica per posar en marxa el front comú.

Els assistents a la reunió telemàtica per posar en marxa el front comú. as.empresaris roses-cap decreus

Diferents sectors i empresaris de l'Alt Empordà s'han agrupat per crear un front comú per aturar el projecte de parc eòlic marí a la badia de Roses. S'ha creat una plataforma que integra experts en gestió d'espais naturals, empresaris del sector turístic, nàutic, pescadors, professionals lliberals i que comptarà amb l'assessorament d'especialistes. Esperen elaborar una proposta sobre el model energètic de futur a la comarca que sigui sostenible i autosuficient.

Consideren que és un gran negoci a costa del territori. Els sectors estan preocupats per l'afectació que tindrà al territori i per la pèrdua de llocs de treball en l'economia local si tira endavant.

Per exemple, des del sector de la pesca, el president de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad, assegura que els pescadors no podran treballar i hauran de plegar.

Els molins se situen en una àrea de pesca que actualment està en veda voluntària per recuperar la població de lluç.

El nou director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, per la seva banda, planteja la preocupació per l'impacte que provocaria en aus marines i cetacis. Tot i això, ha afirmat que des del Parc encara no s'ha pogut analitzar cap documentació en relació amb l'impacte ambiental i ha manifestat la seva preocupació.

Des del sector nàutic, el president de l'Associació d'empresaris Nàutics d'Empuriabrava, Pedro Pérez, considera que la presència dels aerogeneradors perjudicaria la imatge del municipi.

Esteve Guerra, president d'Empordà Turisme, afirma que cal apostar per les energies renovables però amb seny i que amb el projecte de parc eòlic marí es vol començar la casa per la teulada.

L'arquitecte Dani Abad veu aquest debat que s'ha obert com una oportunitat per explicar als ciutadans el model de territori que es vol i la també arquitecta Mar Pèlach recorda que hi ha altres projectes de parcs eòlics a la comarca i proposa que s'uneixin esforços.

Reunió de sectors

Aquests responsables de diferents sectors van ser alguns dels presents a una reunió online celebrada dijous al vespre per la Taula de Futur de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus, on es va posar en relleu la urgència de reflexionar sobre quines són les necessitats energètiques de la comarca.

A la reunió hi van assistir també el nou director del Parc Natural del Cap de Creus, Ponç Feliu, i els arquitectes Mar Pèlach i Dani Abad.

En segon lloc, es va posar sobre la taula que cal plantejar com es vol generar l'energia amb un model que ha de ser d'autogeneració.

Els sectors han creat una plataforma que compta amb l'assessorament d'especialistes com la biòloga i paisagista Anna Zahonero i el tècnic d'educació ambiental del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà Josep Espigulé. Està oberta a crear sinergies.

La plataforma manté que «abans de comprometre el territori amb projectes com el del parc eòlic marí cal estudiar a fons alternatives de producció energètica que siguin viables i sostenibles» i, a més, «que no posin en perill l'economia de la zona i els valors paisatgístics i mediambientals que són molt importants per al territori que ha costat tant protegir».

Els alcaldes de sis municipis més afectats pel parc eòlic marí flotant projectat al golf de Roses també van mostrar fa dues setmanes la seva preocupació i van demanar que es deixi en suspens alhora que reclamen a diferents departaments de la Generalitat informes sobre l'afectació a la pesca, a la biodiversitat de la zona i a l'activitat nàutica.

84 aerogeneradors

El parc eòlic marí preveu implantar 84 aerogeneradors de 250 metres d'altura, a una distància d'un quilòmetre entre cadascun d'ells i de 2,5 quilòmetres entre fileres. Els impulsors del projecte volen consens al territori.