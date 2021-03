Figueres consulta el pagament de compensacions per jubilació anticipada

L'Ajuntament de Figueres ha elevat una consulta a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat per si es poden pagar indeminitzacions per jubilació anticipada als treballadors municipals. El conveni preveu que els empleats públics que s'acullin a aquesta possibilitat rebin una compensació, que pot anar dels 39.274 euros en cas de fer-ho als 60 anys fins als 7.855, si es fa als 64. La mesa general de negociació va aprovar a finals de 2019 modificar un article de l'acord per incloure-hi que el personal que es prejubilés rebés l'incentiu «minorat i capitalitzat en el mateix percentatge que la Seguretat Social li detreu en la pensió « amb el topall màxim fixat al conveni i incloure-hi els agents de la Guàrdia Urbana, jubilats el 2019.

L'equip de govern tenia previst dur-ho al ple però els informes dels serveis jurídics van alertar que contravenien la llei i ara ha decidit elevar la consulta.

El principal escull és la policia perquè el govern va aprovar a principis del 2019 que aquests agents es podien jubilar anticipadament sense reduir la pensió.

L'article 17 de l'acord regulador de les condicions de treball de personal funcionari de l'Ajuntament aprovat l'any 2007 preveu incentius a la jubilació anticipada. Estableix que el consistori pot portar a terme plans per incentivar-ho i que els empleats que s'hi acullin tenen dret a percebre, en una sola paga, una indemnització. Si es prejubilen als 60 anys, l'import es fixa en 39.274 euros; als 61, en 31.419; als 62, 23.565 euros; als 63, 15.710 i als 64, 7.855 euros.

La mesa general de negociació, però, va aprovar a finals del 2019 la modificació d'aquest article per introduir-hi algunes modificacions. En concret que, d'acord amb la normativa vigent, el personal pogués afavorir-se de l'avançament de l'edat de jubilació «sense que li suposi un detriment en la percepció de la pensió de jubilació» i que aquest personal rebria un incentiu «minorat i capitalitzat en el mateix percentatge que la Seguretat Social li detreu en la pensió a la resta d'empleats públics de l'Ajuntament en cas de prejubilació». A més, fixava que el topall econòmic fos el que s'establia a l'acord de condicions del persona funcionari i el conveni col·lectiu del personal laboral. D'altra banda, es va acordar la «ratificació de l'acord amb els guàrdies urbans, jubilats el 2019, per fer el pagament de l'incentiu a la prejubilació» en les mateixes condicions.

L'equip de govern volia tirar-ho endavant però l'informe de la secretària municipal alertava que s'incomplia la llei i que es podia incórrer en un delicte de prevaricació .

En concret, la funcionària considera que els canvis introduïts contravenen la llei aplicable a tots els empleats públics i diu que «els premis de jubilació es consideren una retribució que no s'ajusta a l'estructura retributiva prevista en la normativa de la funció pública per als funcionaris». En relació amb la Guàrdia Urbana, a més, remarca que «no és possible legalment acordar aquests premis de jubilació» perquè, «encara que els premis de jubilació anticipada fossin possibles, no s'està davant d'una jubilació anticipada».

El vicealcalde i regidor de Recursos Humans, Pere Casellas, recorda que en el cas dels agents de la Guàrdia Urbana, l'Estat preveu que es jubilin abans però que ho facin amb el sou íntegre i que els tècnics municipals consideren que, com que a la pràctica és una jubilació, no els correspondria aquesta compensació. Ara esperen resposta.