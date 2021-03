L'Hotel TorreMirona reobre tots els espais i amb «bones perspectives de reserves»

El complex TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, de Navata (Alt Empordà), tancat des del novembre passat per la pandèmia de la COVID-19, ha recuperat aquest dijous dia 25 de març l'activitat de tots els seus serveis. Aquesta setmana ha obert les portes l'hotel, l'aparthotel, el restaurant, la terrassa i l'spa. Yassine Bouallala, gerent del TorreMirona Relais Hotel Golf & Spa, explica que «tenim bones perspectives de reserves per Setmana Santa. Com era de preveure, el públic serà nacional; podem afirmar que el 90% del client que tindrem és català. Confiem que es vagi normalitzant la situació i hi hagi una lliure circulació aviat, perquè també depenem molt del turisme estranger, sobretot del francès».

L'Hotel Torremirona Relais, de quatre estrelles i obert tot l'any en condicions normals, disposa de 49 habitacions, el restaurant de gastronomia mediterrània Canigó i la terrassa Mirador –ubicats a l'hotel-, l'spa Dubhé i un camp de golf, que ja està obert des de fa setmanes. L'allotjament a TorreMirona es complementa amb l'aparthotel Vila Birdie 4*, que es troba al mig del golf i ofereix 25 apartaments polivalents amb terrassa o jardí, amb 1 o 2 habitacions i cuina totalment equipada. Més endavant obrirà les dues piscines exteriors que té entre l'establiment i l'aparthotel. Bouallala subratlla que «ens dirigim a un turisme familiar; estem situats en un espai tranquil, espaiós i en un entorn immillorable. L'hotel disposa del màxim confort, però ja des de l'any passat també han tingut molt bona acceptació els apartaments, ideals per anar-hi amb el nucli familiar o el grup bombolla».

L'hotel va tancar l'1 de novembre per la pandèmia i aquesta setmana, amb l'obertura, confia en no haver d'aturar més l'activitat. Mantenen el protocol de seguretat i higiene que van elaborar l'any passat per evitar el contagi del coronavirus, que s'aplica en la recepció de mercaderies, en la desinfecció dels treballadors, la neteja d'uniformes in situ i amb gels hidroalcohòlics distribuïts per diferents punts, entre altres mesures. Fa un any el complex també va ampliar la zona d'oci exterior per clients, com les terrasses i el jardí, mentre que la carta i el check in es van digitalitzar. Bouallala afegeix que «com a establiment turístic de referència que som a la zona, hem tornat a obrir tots els espais amb les màximes garanties de salut, higiene i desinfecció que marquen les administracions, però també posant l'accent en la proximitat, la sostenibilitat, la natura i la facilitat digital».