Figueres protesta per l'exigència de demanar una PCR negativa als francesos

L'Ajuntament de Figueres considera que el requisit de portar una PCR negativa per poder entrar per carretera des de França és una "nova trava" pel teixit econòmic i social de la ciutat. L'alcaldessa de la capital de l'Alt Empordà, Agnès Lladó, es resigna davant del nou requisit, si bé assenyala que "és molt important tenir un bon estiu".

Lladó, això sí, carrega contra el govern espanyol per no haver-los advertit de la mesura ni als ens locals ni tampoc als sectors afectats de l'Alt Empordà. Un d'aquests sectors és Comerç Figueres que es mostra "decebut" amb la mesura. El president de l'ens, Frederic Carbó, considera que és un "nou despropòsit" i recorda que el visitant francès és clau per a la ciutat.