Junts per Figueres reclama que no es renunciï al projecte del pavelló esportiu

El grup de Junts per Figueres demana al govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) que no renunciï al projecte del nou pavelló projectat a la zona de l'Olivar Gran. Neguen, com diu l'actual govern, que comporti un cost de deu milions i asseguren que si es canvia de proposta es perd temps i diners.

L'actual govern ha decidit aturar aquest projecte per rebaixar-ne el cost. Des de Junts per Figueres consideren que això perjudica els clubs esportius perquè «hauran d'esperar més anys per poder gaudir del nou pavelló» i afegeixen que els diners invertits fins ara no hauran servit per res.

Junts per Figueres recorden que es va licitar per 5,8 milions d'euros.«Qui es pot arribar a creure que el pavelló costaria més d'un 60% de l'inicialment pressupostat?», diuen des de Junts que recorden que el pressupost el van realitzar els tècnics municipals i el despatx guanyador del projecte. A més, recorden que ha tingut el vot favorable de l'alcaldessa, Agnès Lladó, en diverses ocasions.

El projecte havia de començar durant el segon semestre de 2020 i amb el mateix pressupost. El procés per a la construcció d'aquest pavelló va començar l'octubre de 2016 amb l'aprovació de la convocatòria d'un concurs de d'idees i es posava de manifest per part del regidor d'esports del moment, del PSC, la urgència de projecte. Es va adjudicar la redacció el 2017 per 232.000 euros.

El 2018 es va aprovar el projecte per 5,8 milions i un any després s'aprovava per ple. Es va donar llum verda amb els vots també de l'actual alcaldessa, Agnès Lladó, recorden des de Junts.

El 16 de setembre de 2020, l'Ajuntament de Figueres va treure a concurs públic les obres per la construcció del nou pavelló esportiu amb el pressupost previst de 5.807.941,86 euros. Concurs que va quedar desert. Aleshores es va anunciar que es faria per un procés negociat però fa unes setmanes van anunciar que rencunciarien a aquell projecte per elaborar una nova proposta amb un cost més reduït. Segons van manifestar es rebaixava d'uns deu a cinc milions d'euros, unes xifres que noserien reals, segons Junts.

Renuncien a la feina feta

A dia d'avui, a març de 2021, amb l'anunci fet pel govern, «tota aquesta feina feta per l'anterior govern, pels tècnics municipals, pel jurat del concurs de projectes i fins i tot pels clubs i entitats esportives de la ciutat, i per tant, tot el camí recorregut fins ara, se n'ha anat en orris», es queixen des de Junts que afegeixen que «se n'ha anat en orris sense pensar que la ciutat de Figueres no té ni temps per perdre pel que fa als equipaments esportius ni diners per llençar de les arques municipals».