Figueres fa un nou pas per a la construcció de l'escola Carme Guasch

L'Ajuntament de Figueres portarà a ple la setmana vinent una modificació del planejament urbanístic per construir la nova escola Carme Guasch, des del 2004 en barracons. La modificació ajusta la finca que se cedeix a la Generalitat per a la construcció del nou centre per tal que els treballs no afectin l'activitat docent.

La nova, de 9106,83 metres quadrats, se situa a la mateixa zona a l'Olivar Gran.

L'Ajuntament va aprovar ?inicialment l'octubre de l'any passat la modificació al planejament i es va exposar al públic. El novembre del 2020 el Servei Ter?ritorial d'Educació va emetre informe desfavorable, entre altres motius perquè era inviable construir el nou edifici alhora que ?funcionaven les actuals instal·lacions.

S'ha ajustat la finca per tal de fer-ho compatible.