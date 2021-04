L'Alt Empordà nota les restriccions a França per contenir el coronavirus i només el 30% d'hotels de la comarca obren aquesta Setmana Santa. I hi ha llocs, com ara Roses, en què ni tan sols s'arriba a aquest percentatge. Això sí, entre els hotels que allotgen clients, les ocupacions per a aquests dies s'enfilen quasi al 100% gràcies al turisme català, que ha 'salvat' les reserves. Els qui venen -molts, de l'àrea de Barcelona- admeten que han decidit aprofitar per "agafar aire" abans que es faci marxa enrere amb el relaxament de mesures. Sigui com sigui, la forta dependència del turisme francès que té l'Alt Empordà fa que l'inici de la temporada sigui més incert que mai. "Anirem gairebé dia a dia", diuen des de l'hotel Montecarlo de Roses.

Situat a la zona de Santa Margarida, l'hotel Montecarlo de Roses és un dels pocs del municipi que han decidit obrir aquesta Setmana Santa. I de les 126 habitacions que té, el 20% estan tancades per complir amb les restriccions d'aforament al restaurant (on es fan torns per sopar).

"Hem hagut de bloquejar habitacions perquè no podíem servir àpats a tothom; però del 80% amb què ens hem quedat, està tot ple", explica la cap de recepció del Montecarlo, Carme Lloveras. Aquest dijous, en què arriben el gruix de turistes que hi passaran els dies forts de Setmana Santa, l'hotel tenia previstes unes 70 entrades.

Això sí, els turistes que s'hi allotjaran fins Dilluns de Pasqua són gairebé tots catalans. Perquè els estrangers aquí hi són testimonials (per no dir residuals). "Se'ns han anul·lat moltes reserves sobretot de França, que era el nostre client principal, perquè allà hi ha moltes regions confinades", explica Lloveras.

De fet, només cal remuntar-se dos anys enrere per veure com la pandèmia ha afectat aquesta destinació. Abans de la covid-19, fins al 80% dels turistes que s'allotjaven al Montecarlo eren estrangers (sobretot, francesos). Ara, aquest percentatge amb prou feines arriba al 5% (comptant que a l'hotel tenen també algun anglès i holandès).

Dues PCR en pocs dies

A la zona d'spa de l'hotel, Anthony Chateignier es relaxa amb la seva dona i el seu fill. Viu a la Bretanya, i van arribar a Roses dimarts després de fer-se el preceptiu PCR per poder passar la frontera. "Hem pres totes les precaucions possibles", explica.

Ells tornaran a França demà. Arribaran a casa just abans que entri en vigor el nou confinament anunciat per Emmanuel Macron. Això sí, abans de marxar hauran de tornar-se a fer un test PCR. "Les vacances ens han sortit molt cares, però volíem aprofitar aquesta setmana perquè no sabem què passarà a l'estiu; potser tornarem a estar confinats", diu Chateignier.

"Agafar aire"

L'exemple d'aquesta família francesa és l'excepció. Perquè pràcticament tots els clients del Montecarlo, aquests dies, són catalans. Molts d'ells venen de l'àrea de Barcelona, com Irene Luque i el seu xicot, que viuen a Sabadell. S'estaran a Roses fins demà.

"Hem vingut per desconnectar una mica, que ara que es pot, ens convé", explica ella. "Com que no podem sortir de Catalunya, hem decidit acostar-nos a la platja i hem escollit aquest punt de la Costa Brava perquè és més tranquil", hi afegeix.

A la terrassa de l'hotel hi ha un matrimoni de Barcelona, Miquel Pradera i Cristina Roca, que aprofiten per prendre el sol. Ells tenen un apartament a Santa Margarida, van arribar dimecres i allargaran fins diumenge.

"Hem aprofitat ara que ens han deixat sortir per venir, perquè feia temps que no podíem", explica ella. "Evidentment, som conscients que ens tornaran a tancar la setmana vinent; havíem d'aprofitar per venir, veure com estava l'apartament, i gaudir mentre puguem", admet ell.

Petits i familiars

Segons dades de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, a la comarca aquesta Setmana Santa tan sols hi ha el 30% dels hotels oberts. I en el cas de Roses, ni tan sols s'arriba a aquest percentatge (perquè aquí són el 20%).

Tenint en compte que la majoria de la planta hotelera està tancada, durant aquests quatre dies festius, aquells allotjaments que han decidit acollir clients freguen el 100% d'ocupació. Una dada, això sí, que no deixa de ser agredolça. "Cal tenir en compte la forta dependència del turisme internacional, sobretot francès; i com que no hi ha mobilitat per la frontera, això explica aquest baix percentatge d'establiments oberts", diuen des de l'associació.

Fins al 70%

La situació a la Costa Brava Nord contrasta, però, amb la que es viu al Baix Empordà. Perquè aquí, on tradicionalment el turisme nacional hi té més tirada, s'han superat les expectatives inicials. D'entrada, preveien que obririen la meitat dels hotels, però finalment aquest percentatge s'ha situat entre el 60 i el 70%.

"Des de principis de setmana, les ocupacions s'han situat al 90%; però per a aquests quatre dies, fins Dilluns de Pasqua, la majoria dels hotels oberts ja estan al 100%", diu la gerent del grup Costa Brava Centre, Judit Lloberol. Pràcticament tots els turistes són catalans, tot i que Lloberol també admet que s'han vist francesos i holandesos.

