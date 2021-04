Dos actors de l'elenc de la popular sèrie de Netflix «La Casa de Papel» han visitat el museu Dalí durant aquesta Setmana Santa.



Els dos actors en qüestió han estat Darko Peric i Luka Peroš, que molts altres visitants del museu els han reconegut pel nom del seu personatge, «Helsinki» i «Marsella», respectivament. Ambdós actors han fet difusió a les xarxes socials, a través del seu compte de Instagram, que estaven visitant la zona.





No només han visitat la zona aquests dos actors, sinó que el museu Dalí també, coneguda per la comèdia amoroses «A Tres Metros Sobre el Cielo», i la seva parella, el director d'orquestra Gustavo Dudamel. La parella ha aprofitat les vacances per descobrir l'Empordà.