Troben un cadàver dins un pou d'una finca de Capmany

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició d'un cadàver a Capmany, després que un veí de la zona que passejava pel paratge de la Verneda localitzés ahir a la tarda un cos sense vida dins d'un pou d'una finca rústica.

Segons informa la policia de Catalunya, al voltant de les quatre de la tarda es va produir la troballa i tot apunta que serien les restes d'un home.

Aquest veí va acudir a la comissaria de Figueres per alertar del que havia trobat i es van activar les unitats de Subsol i Aquàtica per treure el cos del pou.

De moment, l'actuació correspon als agents de la capital empordanesa, però si es determina que la mort va ser violenta o van participar-hi terceres persones el cas passaria a mans de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de Girona.

Propietat d'uns francesos

Segons fonts policials, a hores d'ara no consta cap denúncia de desaparició per la zona, mentre que fonts municipals expliquen que el paratge on hi ha el pou és una finca rústica a una zona limítrofa amb el poble veí de Cantallops i que era propietat d'un matrimoni francès que disposa d'una petita barraca propera als camps. Des que va morir el marit fa mesos, la dona havia deixat el lloc i havia tornat amb els seus fills a França.

Un cop es recuperi el cos, es traslladarà a l'Institut de Medicina Legal (IMLC) de Girona, on els forenses li practicaran l'autòpsia per esbrinar la causa de la mort i la identitat de la víctima. Els Mossos d'Esquadra han pres declaració a la persona que ha localitzat el cos.