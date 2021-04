Repensem l'Empordà planteja un front territorial per definir i aprofitar les energies renovables

La sala Narcís Monturiol del Cercle Sport de Figueres ha acollit el Repensem l'Empordà dedicat a les energies renovables. L'acte ha estat organitzat per l'Institut d'Estudis Empordanesos, el Consell Regulador de la DO Empordà, l'Associació Empordà Turisme, la Iaeden-Salvem l'Empordà i el Setmanari de l'Alt EMPORDÀ. Experts de diverses especialitats han compartit els seus coneixements i punts de vista amb representants d'entitats, empreses i administracions del territori. Tots plegats han incidit en la necessitat d'aprofitar l'oportunitat de la seva implantació per a generar un nou model de vida que prioritzi la sostenibilitat i l'enfortiment de l'economia local.