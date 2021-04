Els promotors del parc eòlic marí de Roses engegaran la tramitació a l'estiu

Els promotors del parc eòlic marí Tramuntana, projectat al golf de Roses, començaran la tramitació del projecte aquest estiu perquè sigui una realitat el 2026 i puguin optar als fons europeus Next Generation. El membre de l'equip directiu, Sergi Ametller, diu que, de moment, només s'ha presentat un document inicial de consulta a l'Estat En relació a la forta oposició que hi ha al territori, Ametller assegura que continuaran buscant el consens i oferiran compensacions a diversos sectors. Entre elles, bonificacions en les factures de la llum, una línia d'ajuts als negocis per generar energia fotovoltaica o «compensar» els pescadors en cas de descens de les captures.

Ametller ha recordat que el parc eòlic projectat a 14 quilòmetres del Cap de Creus comptarà amb 35 aerogeneradors amb una potència de 500 MW, que cobriria el 45% del consum energètic actual a «tota la demarcació».

Per defensar la viabilitat del projecte, Ametller ha comptat amb la participació del director de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), Joan Ramon Morante. Morante ha defensat la iniciativa i ha assegurat que si es porta a terme es podria convertir en un centre de referència a nivell mundial. En aquest sentit, ha dit que tot i que hi ha altres projectes a Canàries o a Cantàbria, aquesta «seria una de les primeres plataformes d'eòlica flotants del Mediterrani».

En relació a això, tant Morante com Ametller han ha dit que generaria uns 200 llocs de treball. Penjaran al web recreacions del projecte perquè es vegi l'impacte real.De moment, només s'ha presentat el document previ de consulta al Ministeri de Transició Ecològica. A partir d'ara, tenen almenys dos mesos de coll per preparar l'estudi d'impacte ambiental. La previsió és lliurar-lo al juliol. La intenció és executar el projecte entre el 2023 i el 2026.

Necessiten els fons europeus i l consens és «imprescindible» per evitar que els tràmits s'endarrereixin i obliguin a aturar-lo.

L'Empordà perquè és l'únic indret que reuneix les característiques necessàries. Quan s'acabi la seva vida útil –d'aquí a 30 anys- es desmantellarà completament i es restaurarà l'espa A més, es plantegen soterrar tota o pràcticament tota la línia d'evacuació que ha d'arribar fins a la subestació de Santa Llogaia. En relació a això, Ametller ha explicat que la idea és que la línia surti a l'exterior al terme de Sant Pere Pescador i, des d'allà i durant uns 15 quilòmetres, discorri en paral.lel a la C-31.

«Microtúnel» marítim

Els impulsors del projecte estan duent a terme diverses investigacions sobre el terreny per elaborar l'estudi d'impacte ambiental. Entre ells, un d'ornitològic per avaluar el possible impacte del parc en les rutes de les aus, malgrat estar projectat «fora de la Zona d'Especial Protecció de les Aus (ZEPA). També se n'ha fet un dels cetacis i s'ha avaluat l'impacte sobre les praderies marines. En relació a això, es plantegen construir un «microtúnel» per passar per sota i evitar cap tipus d'afectació. Ha remarcat que els molins tenen dispositius que els molins tenen dispositius que allunyen les aus i que, fins i tot, en cas que hi hagués un grup nombrós a punt d'impactar un mecanisme els aturaria.

El responsable del projecte insisteix, davant la forta oposició al territori, que l'impacte serà «mínim», que des d'alguns punts els molins pràcticament no seran visibles i que no tindrà efectes sobre la pesca o el turisme. Tot i això, els promotors han anunciat compensacions per a diversos sectors. Per una banda, per als residents de Roses plantegen bonificacions en les tarifes elèctriques i, fins i tot, bonificacions del 100% per a col.lectius vulnerables de la zona. A més, proposen que les comunitats locals d'energia que es projecten al municipi participin en la gestió d'alguns dels aerogeneradors.

En relació al sector hoteler, plantegen una línia de subvencions per a la implantació de plaques fotovoltaiques en les seves instal.acions i proposen que els ajuntaments hi participin amb un sistema de «cogestió».

Compensacions a la pesca

Pel que fa a la pesca, la previsió és que el parc s'instal.li en una zona de veda. En aquest sentit, Ametller ha assegurat que és l'espai que «menys dolent» per als pescadors perquè no afectaria la captura d'espècies d'especial interès a la zona, com el lluç, l'escamarlà o la gamba vermella. Malgrat això, ha dit que es plantegen actuacions per «afavorir la biodiversitat» a la zona afectada i fer un conveni de col.laboració amb la confraria de pescadors de Roses. La idea és garantir «compensacions» en cas que, «tot i implantar totes aquestes mesures, les captures baixessin».