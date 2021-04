Un foc destrossa una nau d'una empresa d'Agullana

Un incendi en una indústria d'Agullana va mobilitzar prop d'una trentena de dotacions dels Bombers ahir durant tot el dia. Una nau d'una fàbrica de piscines es va incendiar i va causar una gran columna de fum negre que es podia veure des de molts punts de l'Alt Empordà. I és que la nau afectada contenia productes inflamables i materials que ràpidament van fer estendre les flames.

Les tasques i la rapidesa amb la qual van actuar els Bombers i també els treballadors de la zona van evitar que el foc s'escampés per una altra nau i, per tant, que el mal pogués ser major. En les tasques d'extinció, es va haver de lamentar un ferit: un bomber que va patir un tall a un dit però que ràpidament va rebre l'alta de l'hospital de Figueres. En les tasques d'emergència també van treballar-hi Mossos i SEM.

El foc es va donar per controlat a primera hora de la tarda, després que hi hagués una petita revifada però les tasques d'extinció es van allargar durant el dia. Les causes del foc de moment es desconeixen. Aquest incendi també va obligar a tallar la carretera GI-504 que uneix Agullana amb Terrades, segons el Servei Català de Trànsit.

L'incendi es va declarar quan passaven uns 10 minuts de les nou del matí i va afectar una nau industrial de l'empresa de piscines. Es tracta d'un equipament que compta de diverses naus però les flames només van destrossar la que dona a la carretera GI-504, als afores d'Agullana.

Foc molt virulent

Les flames van generar-se en zona de la nau, que té forma allargada, concretament es van desenvolupar la zona central. A l'arribada de Bombers, el foc estava molt estès i el personal de l'empresa afectada ja havia evacuat la nau. Per tant, a l'interior de la construcció ja no hi havia ningú.

El cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín, va explicar que en arribar i veure el foc tan desenvolupat, s'havien centrat els esforços sobretot incialment a «evitar que l'incendi passés a altres naus i també a la protecció no només dels ocupants de l'empresa sinó també de la població» per la columna de fum que hi havia i que podia amenaçar Agullana, però finalment no va ser així.



Els Bombers van haver de treballar des de l'exterior de la nau, donat el risc de col·lapse de la coberta, però el foc ja es va poder controlat i en fase d'extinció a primera hora de la tarda. A partir d'aquí van haver d'apagar una revifada a la tarda i seguir treballant amb alguns punts calents, com ara en uns dipòsits de productes inflamables, emprats en el procés de fabricació de les piscines.

El gerent de l'empresa, Jordi Julià, va explicar que encara no sabien què havia passat, però destacava la «bona feina» que havien fet els treballadors. En aquest sentit, remarca que fa pocs dies que van tenir un simulacre que els va ?servir ahir per poder actuar «ràpid».