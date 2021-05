Un conductor begut atropella mortalment un matrimoni a Roses

Una dona de nacionalitat francesa, de 68 anys, i el seu marit van morir ahir a la tarda en un doble atropellament a Roses, a l'Alt Empordà. Els fets van passar als voltants de les tres de la tarda a la ronda Ferran Cufí, coneguda com la ronda de circumval·lació, quan un vehicle es va aturar perquè el matrimoni creués, mentre el conductor implicat es va col·locar en un carril paral·lel per avançar i no hauria pogut evitar el xoc, segons fonts consultades per l'ACN. A conseqüència de les ferides, la dona va morir a l'acte i l'home ho va fer una hora i mitja després, donat que els serveis d'emergències no van poder-los salvar la vida.

El detingut és un home de 40 anys i veí de Figueres, que va donar positiu en el test d'alcoholèmia i negatiu en el de drogues. Les proves les hi van fer els agents al mateix lloc dels fets, una carretera amb tres carrils, dos de sortida i un d'entrada. De moment, l'home ha quedat custodiat per la Policia Local de Roses i s'espera que avui passi a disposició judicial a Figueres, per respondre d'un doble homicidi imprudent.