El progressiu aixecament de les restriccions, i la celebració de la segona Pasqua al país veí, s’ha traduït aquest passat cap de setmana a l’Alt Empordà en una bona afluència de turistes francesos i també de Barcelona que han aprofitat els dies festius per visitar la comarca. «Com a tot l’Alt Empordà, el francès és el tipus de turisme dominant a l’Escala» assenyala el president de la Unió de Botiguers i empresaris turístics (UBET) de l’Escala, Dani Espinal. Els darrers dies s’està detectant com es recupera poc a poc, assenyala, «esperem que sigui similar al de l’any passat».

A Figueres el sector es mostra molt esperançat. S’ha notat l’increment de turistes aquest cap de setmana i el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó assenyala que «augurem que la temporada serà molt bona i espectacular, fins i tot millor que la del 2019». L’associació amb l’Ajuntament i els museus de la ciutat s’han unit i «Figueres serà una festa constant aquest estiu si la Covid ho permet». Aviat, assenyala Carbó, es donaran a conèixer diferents accions de dinamització per aconseguir «que la comarca vingui a passejar a Figueres i el client francès s’hi senti a gust».

Roses també floreix especialment des de fa dies per acollir el turisme: «Els esperem molt preparats i amb moltes ganes i il·lusió» remarca Olga Sagué, propietària de la botiga Mach de Roses. «Si no hi ha restriccions de mobilitat a nivell europeu esperem que sigui una bona temporada tant pel que fa al turisme de segona residència, com als passants. La gent té ganes i necessitat de sortir i Roses és un destí atractiu». Saguer considera que el municipi ha sabut mantenir un bon nivell de comerç i restauració i ho ha complementat amb zones lúdiques i de natura per mantenir el seu atractiu».

Des de Castelló d’Empúries es comparteixen les mateixes sensacions: «Som optimistes, estem en un municipi amb molts atractius i molta diversitat. Estem convençuts que hi haurà molt turisme nacional i d’altres nacionalitats» destaca Carla Guïbas, representant del comerç castelloní. «Hi ha negocis que el client majoritari era francès, però a l’arribar la pandèmia, s’ha obtingut clientela del país molt bona» destaca. «Els nostres clients francesos ara mateix estan molt lligats al tema de les PCR. Tot i això, esperem que es relaxin les mesures que s’apliquen a la frontera, per afavorir la mobilitat bidireccional. Estem convençuts que el client francès té moltes ganes de venir, i nosaltres estem aquí per rebre’ls i ajudar-los».

L’Alt Empordà es projecta com un destí segur per al turisme. En el cas de Roses, «l’ampli passeig o les seves grans platges proporcionen un ambient de relax i benestar al visitant», recalca Güibes. El comerç està concentrant esforços en transmetre una imatge de positivitat.

Amb 4.800 habitants, Llançà també es perfila com un destí turístic atractiu i segur i mira l’estiu amb esperança. «Volem que el visitant se senti al màxim de cuidat» expressa Eduard Ramon, que des de fa uns sis mesos està al capdavant de l’Associació de Comerciants de Llançà. «Les immobiliàries ens estan donant bones xifres d’ocupació. Estan pujant les reserves tant de la gent del país com de fóra, França, Bèlgica i Alemanya, d’on procedeix la major part del nostre turisme». Per la seva part Bruno Comas, president dels comerciants del Pertús no veu el futur amb el mateix entusiasme i afirma que «la temporada anirà mig ve, però no serà un bon estiu. França acaba d’obrir i al Pertús no hi ha ningú. Estem treballant un 60-70% menys els darrers mesos en comparació a l’any passat».

Campanyes de dinamització

A la comarca, s’han activat algunes campanyes de dinamització. El 13 de juny hi haurà, a Castelló, el Tastet de Primavera; l’Escala promou Experiència a l’Escala, amb un sorteig el 24 de juny d’una nit d’hotel, un sopar i dues entrades per a qualsevol concert del Festival Portalblau. Roses celebra la Fira de la Rosa entre el 3 i el 6 de juny i Llançà fa sortejos de diferents activitats i productes entre els clients.

El gremi treballa per recuperar la confiança del turisme

«Aquesta temporada es presenta millor que la passada però no creiem que encara es recuperin els nivells de 2019. Tenim dues coses positives respecte a altres destinacions: En primer lloc l’any passat la gent que va venir es va sentir segura i en segon lloc els nostres turistes venen en cotxe i no en avió», assegura Josep M. Llombart, propietari de l’empresa Apart-rent d’Empuriabrava i membre de l’ATA de Girona (Associació d’Apartaments turístics).

Destaca que pel que fa a Roses i Empuriabrava, «el nivell de reserves a partir de maig és bo per a partir del 25 de juliol. També tenim clients que volen venir abans d’aquesta data però són més reticents ja que encara hi ha moltes restriccions i ningú sap com evolucionaran ni aquí ni en el seu país». Tot i això l’any passat el públic va sentir-se segur a la zona de l’Alt Empordà i es treballa en aquesta línia garantint al màxim totes les mesures de seguretat contra la Covid.

Els seus clients procedeixen de França, Alemanya, Holanda i Bèlgica per aquest ordre, tot i que també tenen més client català que abans de la pandèmia.

Pendents de la vacunació

«El sector se sent moderadament optimista però tenim les nostres pors de rebrots i conseqüències de mesures imposades per uns polítics que no ens han ajudat per res» assenyala Llombart. Segons explica «la variable que la gent té en compte per desplaçar-se és la vacuna. Si estan vacunats se senten segurs i si la destinació on van l’índex de vacunació és alt, millor».