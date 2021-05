L’Ajuntament de Vilajuïga donarà ajuts per a material escolar i bonificarà la matrícula de la llar d’infants municipal. Cada alumne d’educació infantil, primària i secundària empadronat al municipi podrà rebre fins a 30 euros.

El ple de l’Ajuntament ha aprovat la creació d’uns ajuts en concepte de llibres de text i material escolar. També, dins d’aquests ajuts, es contempla la bonificació de la matrícula de la llar d’infants municipal.

Per optar a aquesta ajuda caldrà que l’alumne, i almenys un dels pares, estigui empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’un any. Per optar a l’ajuda de material escolar o llibres, els infants han de cursar educació infantil, primària o secundària, fins a 4t d’ESO, en qualsevol centre educatiu o institut. La creació d’aquest ajut ha estat possible gràcies a una partida creada el 2020.