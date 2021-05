La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d'Esquadra ahir van realitzar dos operatius a la zona Oest i al barri de la Marca de l'Ham de la ciutat per tal de controlar diversos aspectes com ara el tràfic d'estupefaents -principalment marihuana- i d'altres tipus d'irregularitats, com poden ser temes de trànsit.

En un d'aquests dispositius, concretament a la zona del carrer Doctor Ferran, a prop del Parc del Bosc, pels volts de les vuit del vespre un home va fugir de la policia en ser identificat.

En aquest vídeo penjat a Instagram es pot veure l'actuació policial i la gran presència d'efectius a la zona, que eren tan nombrosos perquè s'hi duia a terme un dels dispositius.

Després d'una persecució a peu, va poder ser interceptat però va oposar forta resistència i nombrosos agents de la Guàrdia Urbana el van haver de reduir. L'home de complexió forta, va oposar molta resistència a la seva detenció. El motiu d'aquesta fugida va ser que pesava contra ell una ordre pendent d'un jutjat. Un fet que si no hagués fugit no hauria acabat en res més que haver d'anar a la comissaria i posteriorment, davant del magistrat corresponent. Però com que es va resistir i va desobeir els agents, el van arrestar per un delicte de desobediència als agents de l'autoritat.

Tot això va passar entre crits i aplaudiments de persones del barri presents a la zona, que estar a tocar de barri del Bon Pastor.

Tres detinguts

Durant la tarda es van realitzar els dos dispositius policials, que van acabar amb tres detencions. Una és la que va tenir lloc al carrer Doctor Ferran però també se'n van fer dues més per part de la Guàrdia Urbana i de Mossos per tenir també ordres de recerca i detenció, bàsicament requeriments judicials.

A banda, es van cursar diverses denúncies: dues d'elles per no portar assegurança al vehicle, dues per no haver passat la ITV i també van aixecar tres actes per tinença de substàncies estupefaents. A banda, els agents també van recuperar una moto que van portar al dipòsit municipal que no tenia plaques de matrícula.

12 denúncies Covid

A banda del control d'aquests aspectes, com que encara hi ha vigent la normativa Covid, els policies van sancionar 12 persones per no portar mascareta.