El Pantà de Darnius Boadella presenta un bon aspecte aquesta primavera malgrat que el règim de pluges dels darrers mesos no ha estat massa generós. La vall de la Muga i l'Arnera té 51.30 hectòmetres cúbics d'aigua embassada, la qual cosa suposa un 83,96% de la seva capacitat plena, que és de 61.10 Hm3, segons les dades facilitades per l'ACA. Aquestes xifres garanteixen el consum d'aigua de boca i de reg per a tot l'any, però els usuaris han de mantenir el seu estalvi per evitar que, en cas de sequera, el volum decreixi i no es pugui recuperar de manera convenient.

Ara fa un any, el Pantà tenia un 94,68% d'aigua embassada, ja que la dels mesos anteriors havien estat més plujosos i amb diversos temporals importants, com el Glòria. Les dades actuals són molt semblants a la mitjana de la dècada, que és de 51.40 Hm3.

L'estat actual de l'embassament fa que l'aigua estigui molt a la vora de la tanca del Club Nàutic de Darnius i que mantingui inundat l'aparcament del costat lateral. Des de 1969, quan la presa va entrar en funcionament, el Pantà de Darnius Boadella s'ha convertit en un atractiu turístic i de lleure molt important. També és lloc d'activitat pesquera d'aigua dolça. Mesos enrere es va detectar, per primer cop, la presència d'un silur invasor.