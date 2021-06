La Policia Local de Castelló ha detingut un home per violència masclista per haver agredit presumptament la seva exdona. El succés es va desenvolupar el dia 24 cap a tres quarts de nou de la nit, quan van ser requerits per anar al sector Moxo.

Fins al lloc s’hi va enviar una patrulla i es van trobar un home colpejant un vehicle i en estat agressiu. Els agents van veure que a dins hi havia una dona refugiada que cridava perquè l’havia agredit. Davant dels fets, la policia va detenir el presumpte agressor pels fets. La dona per la seva banda, va ser atesa per una ambulància del SEM perquè presentava un cop a la cara i sang.

Segons van explicar a la policia la víctima de 23 anys i el detingut de 28 anys, tot es va produir arran d’una discussió en un bar per un fill que tenen en comú. Els agents de Castelló d’Empúries van traslladar a l’arrestat fins a la comissaria dels Mossos d’Esquadra que es van encarregar de fer les diligències corresponents i recollir la denúncia de la dona.

Posteriorment l’home va quedar acusat d’un delicte relacionat amb la violència masclista per les lesions. Fins a 301 denúncies s’han presentat durant el primer trimestre de l’any per violència de gènere en l’àmbit de la parella a la Regió Policial de Girona.