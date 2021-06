Els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones per entrar a robar en una casa de Castelló d’Empúries. Un agent fora de servei dels Mossos va veure com dos individus forçaven la persiana de l’habitatge i va alertar els seus companys.

Els arrestats són dos homes i una dona, d’entre 44 i 33 anys, de nacionalitat marroquina i espanyola, veïns de Castelló d’Empúries i Roses. Estan acusats de ser els presumptes autors d’un delicte de robatori amb força en una segona residència.

Els fets es remunten a cap a les vuit del matí del 28 de maig, quan un agent fora de servei dels Mossos va veure com dos individus forçaven la persiana d’una casa ubicada a l’avinguda Xaloc cruïlla amb Port Rhodes, a la part del canal. Immediatament, l’agent va informar la comissaria per tal que enviessin més policies a la zona dels fets. Quan les patrulles van arribar a la casa violentada van iniciar una recerca i van localitzar un home i una dona a l’interior de l’habitatge. Els agents van comprovar que hi havia danys a la porta, la persiana i els mecanismes de l’alarma. A més, van localitzar un vehicle a la rodalia on esperava el tercer autor preparat per fugir. Els tres sospitosos van quedar detinguts i després de passar a disposició, van quedar lliures amb càrrecs.