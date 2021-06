Un centenar de persones ses van concentrar ahir diumenge al pas fronterer del coll de Banyuls, un pas que torna a estar tallat, després que la Prefectura es fes enrere de la seva decisió inicial de reobrir-lo a principis de setmana. Els manifestants van considerar que es tracta d'una mesura «ridícula» i més després que aquesta setmana s'avisés l'alcalde de Banyuls, Jean Michel Soler, que es podia obrir. Una decisió que amb prou feines va durar 24 hores, ja que la Prefectura va rectificar i va explicar que es tractava «d'un error administratiu», segons va confirmar el mateix Soler. A la protesta també hi van assistir els batlles de l'Espolla, el de Cervera de la Marenda i Cotlliure i membres de partits independentistes.

L'alcalde d'Espolla, Carles Lagresa −darrer poble abans del coll−, es va mostrar decebut i va dir que no entenen per què es manté tancat aquest pas. Formalment, França argumenta la lluita contra el terrorisme i el tràfic de drogues i persones, però Lagresa va assegurar que estava «més vigilat» quan no hi havia la frontera bloquejada.

«Abans, cada cert temps hi passava la policia d'un i altre costat. Ara per aquí es pot creuar amb moto o bicicleta i no hi ha vigilància», va explicar. Per això, l'alcalde d’Espolla va demanar que es reobri i va recordar que es tracta d'un perjudici per tota la comarca. «Per aquí passa molta gent que va a Figueres o a d'altres localitats. És un perjudici important», va explicar.