Figueres espera regular el preu dels nous contractes de lloguer subjectes a la «Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge», aprovada pel Parlament. L'Ajuntament va aprovar al ple celebrat ahir informar favorablement a la declaració automàtica de mercat tens s’estén a 61 municipis de Catalunya, entre els quals hi ha la ciutat. Cs i Junts per Figueres es van mostrar contràries a intervenir al preu del mercat.

La Generalitat va aprovar aquesta llei i va determinar poblacions com Figueres on falta habitatge assequible. Aquí el cost queda vinculat a l' l’Índex de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els nous contractes s'hauran de cenyir al preu de referència. L'objectiu és que la nova norma rebaixi el preu dels lloguers. No permetrà que si es llogava a un preu més baix, s'apugi.

Des de Ciutadans, Héctor Amelló, va insistir que intervenir al mercat és perjudicial i que pot tenir l'efecte contrari.

Des deJxF, Miquel Fernandez, va apuntar que no és bo intervenir al mercat i que es pot donar el cas que un pis al carrer Doctor Ferran que es lloga a una mitjana de 450 euros, ara amb el límit que estableix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pugui a 540 euros.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, però, durant la seva reflexió va afegir que "estem dient que un pis que a la Rambla Nova et pot costar 900 euros de lloguer et pugui costar 500 o 600 perquè tots els barris etiguin equilibrats"

"Un parc d'habitatge públic o no que sigui d'ús de la gent que no necessita", va dir Lladó que "creu que els municipis han de tenir un parc públic d'habitatge per als joves o la gent gran i perquè les famílies que han tingut qualsevol problema però estan treballant i no poden assumir una hipoteca o lloguer de grans dimensions puguin estar en un habitatge digne que cobreixi les seves necessitats".Respecte a la regulació va manifestar que és "una eina que arriba d'una institució supramunicipal" i "ara hi entra Figueres i quan es faci una valoració veurem si entra o no".

Per Lladó "aquesta és una eina més per ajudar a la gent que ho necessita i no està en una situació de vulnerabilitat per accedir a un habitatge d'emergència social".

El regidor d'Habitatge, José Castellón, va apuntar que "estem treballant perquè hi hagi els pisos assequibles sobretot per al jovent i les persones que no poden pagar el preu actual d'avui".