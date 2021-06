«El tercer dia de relació ja em va pegar», relatava la víctima durant el judici que va tenir lloc ahir a l’Audiència de Girona. La secció quarta va jutjar un acusat de maltractar, pegar, vexar i violar la seva parella a Roses durant el temps que va durar la relació, entre el 2017 i 2018.

La relació va durar de manera intermitent des del novembre de 2017 fins a l’agost de 2018, període en què la parella va conviure en un apartament de la urbanització de Santa Margarida de Roses.

«Les discussions dins la casa eren freqüents i van agreujar-se amb el pas del temps a conseqüència de l’actitud agressiva i controladora de l’acusat», sosté la Fiscalia en el seu escrit d’acusació. «De manera continuada, metòdica i deliberada, el processat exercia una actitud constant d’agressivitat i menyspreu i li proferia insults humiliants i vexatoris», continua. En un dels episodis que relata, l’acusat l’hauria tancat dins l’apartament sense possibilitat de sortir. També li va propinar múltiples cops i bufetades, tal com va explicar la víctima durant el judici: «Em volia fer fer coses que jo no volia, incloses relacions sexuals, contínuament em controlava i sempre anava plena de morats», va manifestar. «Estava tan desesperada que vaig pensar en el suïcidi, però al mateix temps n’estava molt d’ell i no aconseguia deixar-lo», va admetre. De fet, va trencar la relació tres mesos després de començar-la, i va interposar una denúncia en contra seu després de ser convençuda per la seva germana. Però l’acusat li va demanar perdó i va decidir retirar-la perquè «pensava que canviaria». A més, va afegir que «soc responsable de no haver-lo deixat abans».

L’acusat va negar la tesi de les acusacions davant les preguntes del seu advocat, i va assegurar que mai havia pegat ni violat la víctima. La seva defensa va criticar que no s’hagi aportat cap informe mèdic ni les converses de telèfon entre els implicats, i va subratllar que l’única prova directa és la declaració de la víctima. Sí que va ressaltar, en canvi, que «van tenir una relació que es podria qualifica de tòxica, però en aquell moment la víctima va consentir-la, va ser després que va desdir-se’n», va assenyalar. Per això demana que se l’absolgui.

En canvi, les acusacions veuen acreditada la versió de la víctima, que va assegurar que no té sentiment de venjança, sinó de «justícia», i per això demanen 18 anys de presó al processat. El fan responsable d’un delicte de maltractament habitual, un delicte lleu i continuat d’injúries, dos delictes de maltractament en l’àmbit de la violència sobre la dona, un delicte continuat d’amenaces i un d’agressió sexual.