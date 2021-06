Llavora i la Iaeden van signar ahir un acord de custòdia agrària emmarcat dins el projecte «Custòdia agrària: un paisatge que alimenta». Aquesta aliança vol contribuir a la conservació de les activitats agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de proximitat, per tal de mantenir viu l’activitat i el paisatge agrícoles de la nostra comarca.

L’acord entre Llavora i la Iaeden afecta un total d’11,4 hectàrees situades al municipi de Ventalló, i inclouen la granja de porc ecològic, que és una de les poques que existeixen a Catalunya, i diversos camps on es conreen els cereals i llegums que s’utilitzaran per al pinso i el farratge de la granja. De fet, el farratge se l’autoprodueixen totalment, i el pinso és de proximitat, ja que en un 80% prové dels seus propis camps o de finques d’altres pagesos ecològics de l’Empordà. Tant en estructura com en funcionament, la granja s’adapta als comportaments naturals dels animals, fet que comporta un major benestar per al bestiar, i de retruc més salut i menys necessitat de tractaments.

Llavora s’ha incorporat recentment com a soci del petit escorxador municipal de l’Armentera, un obrador col·lectiu, cooperatiu i artesanal, i dels pocs d’aquestes característiques que perviuen al país, gràcies a la perseverança de diverses carnisseries locals. Així doncs, Iaeden recolz, amb aquest acord, un projecte que exemplifica la transició del sector porcí cap a un model ecològic i integrat al territori, que dóna vida a l’economia local sense malmetre l’entorn.