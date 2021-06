Roses i Llançà ja han convocat les sessions plenàries per al relleu a les alcaldies previstes pel dia 15 de juny a Llançà i el 26 a Roses.

Llançà serà el primer on "fruit del pacte de govern entre Junts per Catalunya i PSC s'espera el relleu de Francesc Guisset (PSC) per Núria Escarpanter (Junts) en un ple a les set de la tarda.

L'assemblea de Junts per Llançà va decidir el juny del 2019 apostar per un pacte de govern amb el PSC, en comptes d'un govern amb ERC. ERC va guanyar amb quatre regidors, Junts en va obtenir tres, el PSC tres més, i Alternativa per Llançà, un regidor.

Francesc Guisset, va sortir del govern de Guillem Cusí (ERC) l'anterior mandat per donar suport amb una moció de censura a Pere Vila (PdeCAT) qui no va respectar l'acord de compartir l'alcaldia. Per això, Guisset s'havia plantejat les dues possibilitats de govern.

En els darrers dos anys ha estat al capdavant de l'alcaldia i s'espera que dimarts es produeixi el relleu acordat. Escarpanter és ara la tinent d'alcalde de Llançà i és la responsable de les àrees de Govern Local, Negociació col·lectiva, Serveis i Infraestructures, Ensenyament, Benestar animal, Noves tecnologies i Participació ciutadana.

ERC a l'alcaldia de Roses

A Roses, el relleu està previst pel 26 de juny en un ple al Teatre Municipal.

En aquesta formació es va establir un acord entre Junts per Roses, ERC i Gent de Poble amb Montse Mindan, Joan Plana, i Fèlix Llorens al capdavant de les tres formacions. Els darrers dos anys ha estat alcaldessa Montse Mindan que va accedir a l'alcaldia de Roses el 2013 en substitució de Carles Pàramo. Agafarà el relleu Joan Plana d'ERC que ha estat regidor de Seguretat.