Figueres instal·larà retrats de dos metres d'alçada i projeccions sobre Dalí a diferents punts de la ciutat. És una de les accions per inundar la ciutat del geni. Des de Comerç Figueres, paral·lelament, obriran els negocis fins a les onze de la nit cada dijous o faran un mercat artesanal a la Rambla.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, remarca que "Dalí de Figueres (la campanya) és un exemple de de suma d’esforços per dinamitzar la cultura, l’economia i el turisme a la nostra ciutat. I aquest és el camí després de la crisi que hem patit".

El projecte Dalí de Figueres l'organitzen l'Ajuntament i la Fundació Salvador Dalí conjuntament.

Deu retrats de Salvador Dalí ocuparan el centre de la ciutat durant el juliol i l'agost. Són retrats del geni empordanès en diferents etapes vitals i situats en espais importants en la vida de l’artista de Figueres. I cada nit, s’il·luminaran quatre edificis singulars de la ciutat -Torre Galatea, Ajuntament de Figueres, Casino Menestral i Escorxador- amb obres que es troben al Teatre-Museu Dalí de Figueres.

A més, està previst que hi hagi visites guiades, rutes enoturístiques, visita a l'església de Sant Pere i visita teatralitzada sobre el Dalí infant.

Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, constata que "la Fundació Gala-Salvador Dalí homenatja també el Dalí de Figueres" i en aquest sentit afegeix que "ell va voler que la seva darrera gran obra fos a la seva ciutat natal i va declarar: On, si no a la meva ciutat ha de perdurar el més extravagant i sòlid de la meva obra, on si no? Figueres és Dalí. Dalí és Figueres".

Els comerciants també s'han sumat a la inciativa i han organitzat diverses accions. El "shopping night" cada dijous amb les botigues obertes fins a les onze de la nit, o el mercat artesanal a la Rambla un dia a la setmana.

El regidor de cultura i turisme de Figueres, Alfons Martínez, ha explicat que "l’aposta de Figueres per propostes estructurals en l'àmbit de cultura i turisme. Més oferta constant i menys esdeveniments efímers. Hem aconseguit que hi hagi una oferta cultural i turística estable a la ciutat. I amb Dalí de Figueres, aquest estiu fem un salt".