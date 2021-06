Figueres instal·larà retrats de dos metres d’altura i projeccions sobre Dalí a diferents punts de la ciutat. És una de les accions per inundar la ciutat del geni i atraure visitants. Des de Comerç Figueres, paral·lelament, obriran els negocis fins a les onze de la nit cada dijous o faran un mercat artesanal a la Rambla. Hi haurà rutes i visites guiades, tot centrat en el geni.

L’alcaldessa, Agnès Lladó, remarca que «Dalí de Figueres (la campanya) és un exemple de suma d’esforços per dinamitzar la cultura, l’economia i el turisme a la nostra ciutat» i creu que «aquest és el camí després de la crisi que hem patit».

El projecte Dalí de Figueres l’organitzen l’Ajuntament i la Fundació Salvador Dalí conjuntament i amb la suma per part de Comerç Figueres.

Retrats en llocs emblemàtics

Deu retrats de Salvador Dalí ocuparan el centre de la ciutat durant el juliol i l’agost. Són retrats del geni empordanès en diferents etapes vitals i situats en espais importants en la vida de l’artista de Figueres. I cada nit, s’il·luminaran quatre edificis singulars de la ciutat -Torre Galatea, Ajuntament de Figueres, Casino Menestral i Escorxador- amb obres que es troben al Teatre-Museu Dalí de Figueres.

A més, està previst que hi hagi visites guiades, rutes enoturístiques, visita a l’església de Sant Pere i visita teatralitzada sobre el Dalí infant.

Figueres, l’obra de Dalí

Montse Aguer, directora dels Museus Dalí, constata que «la Fundació Gala-Salvador Dalí homenatja també el Dalí de Figueres» i en aquest sentit afegeix que «ell va voler que la seva darrera gran obra fos a la seva ciutat natal i va declarar: on, si no a la meva ciutat, ha de perdurar el més extravagant i sòlid de la meva obra, on si no? Figueres és Dalí. Dalí és Figueres».

Els comerciants també s’han sumat a la iniciativa i han organitzat diverses accions. La shopping night cada dijous, amb les botigues obertes fins a les onze de la nit, o el mercat artesanal a la Rambla un dia a la setmana.

El regidor de Cultura i Turisme de Figueres, Alfons Martínez, ha destacat «l’aposta de Figueres per propostes estructurals en l’àmbit de cultura i turisme». En aquest sentit afegeix que es tracta de «més oferta constant i menys esdeveniments efímers». Considera que «hem aconseguit que hi hagi una oferta cultural i turística estable a la ciutat, i amb Dalí de Figueres, aquest estiu fem un salt».

La ciutat del geni treballa des de fa temps per oferir una oferta centrada en Salvador Dalí, més enllà de la visita al Museu.

Una de les iniciatives que encara tardarà a concretar-se però que està en marxa també és l’obertura de la Casa Natal, al carrer Narcís Monturiol.

L’Ajuntament ha posat a licitació recentment la redacció i direcció del projecte museogràfic. Aquí s’espera mostrar «les mil cares de Dalí». A través dels diferents espais es podran conèixer altres aspectes de l’artista relacionats amb el personatge, amb la família, amb la seva peculiar personalitat i el Dalí relacionat amb el paisatge empordanès, entre altres aspectes. També s’hi esperen organitzar exposicions temporals. La Casa Natal està sotmesa a obres de remodelació. S’ha finalitzat la primera fase.

Una vegada oberta espera sumar un element més turístic a l’oferta actual.