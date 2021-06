Els Mossos d'Esquadra han detingut in fraganti quatre homes per entrar a robar en una casa d’Avinyonet de Puigventós. Un veí va alertar els Mossos en veure que accedien al jardí de l'immoble i gràcies a la ràpida actuació dels agents de la comissaria de Figueres, els van enxampar i van evitar que robessin res.

Els arrestats són quatre homes, d’entre 31 i 36 anys, de nacionalitat romanesa, tots amb domicilis desconeguts. Se'ls acusa de ser presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de domicili.

Eren les dues de la matinada de diumenge quan agents de la comissaria de Figures van rebre l’avís d’adreçar-se al carrer Progrés d’Avinyonet de Puigventós ja que un veí havia vist com dues persones saltaven la tanca d’una casa, de dos metres d’alçada, i accedien al pati. També van alertar que hi havia un cotxe aparcat als voltants que li semblava molt sospitós.

Dos saltant i amagant-se en cotxes

Quan les patrulles van arribar al lloc van veure dos homes que saltaven de l’interior d’una casa cap al carrer. En veure la presència policial van llençar uns objectes al jardí i van intentar fugir, però els Mossos els van interceptar i detenir.

Els agents també van detectar dos vehicles estacionats a les proximitats amb un conductor a cadascun dels cotxes que intentaven amagar-se. Els agents també els van detenir per la seva implicació en el robatori.

Durant les comprovacions al domicili d’on sortien aquests dos homes van trobar que havien llençat uns guants i una pala metàl·lica. En l’escorcoll també els hi van localitzar una llanterna. Els lladres van forçar la porta corredissa que dona accés al domicili, on els propietaris hi estaven dormint, però no van arribar a sostreure res.

A un dels detinguts, també li constava una ordre de recerca i citació provinent del jutjat del penal de Màlaga per un delicte de furt.

Els detinguts, un d’ells amb antecedents, passaran aviat a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de Figueres.

Precedents

El mes de febrer es van produir també assalts d'aquestes característiques a la població i no han transcendit detencions. En una sola nit van entrar en cinc cases.