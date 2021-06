Joan Plana és el nou alcalde de Roses (Alt Empordà). El republicà substitueix la que fins ara ha estat alcaldessa Montse Mindan, complint així el pacte de govern al que van arribar Junts, ERC i el partit independent Gent del Poble de Roses (GdPR) l'any 2019. El relleu a l'alcaldia s'ha fet aquest dissabte al Teatre Municipal de la ciutat que s'ha omplert per veure el traspàs de la vara d'alcalde de Mindan a Plana. El cap de llista dels republicans a Roses ha rebut el suport dels quatre regidors del seu partit, dels quatre de Junts i dels dos de GdPR, tal i com estava previst. Els tres edils del PSC han votat la seva candidata, Olga Simarro, mentre que PP i C's s'han abstingut.

Al plenari hi ha assistit, entre d'altres, el diputat d'ERC a Madrid Gabriel Rufián, i les conselleres Gemma Geis i Teresa Jordà. Plana s'ha mostrat decidit a acabar d'aplicar el programa acordat el 2019 amb l'anomenat 'Pacte de Canyelles' i ha reconegut la "gran responsabilitat" que assumeix al capdavant del consistori municipal. Per la seva banda, l'alcaldessa sortint, Montse Mindan, ha recordat les persones afectades per la covid-19 i ha explicat que aquest dissabte tanca una etapa de la seva vida.