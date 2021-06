Matí d’emocions ahir al Teatre Municipal de Roses. Montse Mindan (Junts per Roses) va traspassar la vara d’alcalde a Joan Plana (ERC) després que el ple va concedir ahir onze dels disset vots a la candidatura republicana (els deu dels representants de l’equip de govern i un del regidor de Lliures). La regidora socialista a l’oposició Olga Simarro també va presentar candidatura a l’alcaldia, però només va rebre el suport dels tres vots del seu grup. El relleu de Montse Mindan per Joan Plana és fruit d’un pacte signat fa dos anys a Canyelles, en constituir-se l’equip de govern de Junts, ERC i Gent del Poble, segons el qual el mandat de quatre anys quedaria repartit a l’alcaldia en dos anys per a cada un dels dos representants polítics.

Montse Mindan, en el seu discurs, va manifestar que «els pactes se signen per ser complerts». La política de Junts va assegurar que encara queda molta feina a fer a l’Ajuntament rosinc i també va confessar que aquest dia és molt important per a ella perquè «es tanca una etapa molt important de la meva vida». Fent balanç a la seva trajectòria a l’alcaldia, Montse Mindan va fer un breu repàs a moments bons i no tan bons: «He hagut de fer front a inundacions, incendis, terratrèmols, la pandèmia... També he pogut compartir moltes alegries i vull agrair el suport i els sacrifis a la meva família». Cal recordar que Montse Mindan va assolir la majoria absoluta, el 2019, gràcies als 4 regidors de JxCat, els 4 d’ERC i els 2 de Gent del Poble. «Espero haver-vos servit, rosincs. He après que tothom té dret a equivocar-se», va admetre l’exalcaldessa, mentre, dirigint-se al seu successor, va dir: «Et desitjo seny, empatia i paciència al poble».

Joan Plana no va poder dissimular dos sentiments que va citar tan bon punt va iniciar el seu parlament com a alcalde de Roses: «Emoció i orgull». «L’emoció és difícil de definir perquè soc alcalde del poble on vaig néixer», va admetre alhora que hi afegia, en referència a l’orgull: «Parlar de Roses és parlar de l’autèntic bressol de Catalunya».

A la primera fila de la sala de butaques del teatre, en representació del Govern de la Generalitat, s’hi van asseure les conselleres Teresa Jordà i Gemma Geis. Joan Plana els va dirigir unes paraules: «Roses estarà al costat de les nostres institucions». L’alcalde republicà va dir també que, entre els seus reptes, hi ha el Parc Natural del Cap de Creus i la pesca, que «es troba en un moment complicat». Entre el públic, molts representants polítics, com el diputat al Congrés Gabriel Rufian, el senador Jordi Martí Deulofeu i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Sònia Martínez, entre d’altres.