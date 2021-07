La Generalitat ha tret a licitació la construcció de la nova escola de Vilamalla. L'obra surt a concurs per 4,1 milions d'euros (MEUR) i la previsió és que, un cop les màquines entrin sobre terreny, l'edifici sigui realitat al cap d'un any i quatre mesos. El centre educatiu serà d'una línia per a infantil i primària –amb possibilitat d'ampliar-se a dues- i substituirà les actuals instal·lacions amb moltes mancances estructurals i aules en barracons. L'escola s'ubicarà al sector anomenat 'La Carretera' i tindrà planta baixa i una planta pis on s'hi ubicaran les aules i els serveis. En total, tindrà una superfície construïda de 2.073 metres quadrats.

Vilamalla té més a tocar la construcció de la nova escola Josep de Ribot i Olivas. La Generalitat, a través de l'empresa pública Infraestructures.cat, ha tret l'obra a licitació aquest dimarts.

L'execució de les obres ha sortit a licitació per 4.1 MEUR (IVA inclòs) i les empreses interessades a optar-hi, podran presentar les seves ofertes fins l'u de setembre. Un cop s'adjudiqui el contracte, el termini d'execució dels treballs serà d'un any i quatre mesos.

Aquest és el temps que es calcula que duraran els treballs de construcció del nou edifici i la urbanització de l'espai. Segons consta al plec de condicions de la licitació, el pressupost també contempla un termini de 13 mesos per fer les instal·lacions del nou centre.

La nova escola serà d'una sola línia per a infantil i primària -ampliable a dues- i s'ubicarà al sector conegut com 'La Carretera', a la sortida nord del nucli urbà i a l'inici de la carretera de Figueres. La parcel·la on s'aixecarà compta amb més de 9.000 metres quadrats, 7.166 dels quals s'han cedit a la Generalitat per a edificar i 2.334 ja estan urbanitzats com a aparcament de l'escola.

En total, el centre tindrà una superfície construïda de poc més de 2.000 metres quadrats distribuïts en planta baixa i una planta. A banda de les aules, l'escola tindrà diversos serveis com biblioteca, cuina, menjador, magatzems, gimnàs o vestidors.