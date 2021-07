La vegetació que s'ha cremat en l'incendi del Cap de Creus podria tardar entre 2 i 4 anys en regenerar-se. Així ho ha anunciat aquest dimecres al matí la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, en una visita a la zona afectada per l'incendi. Les flames han cremat, sobretot, arbustos de mata baixa com ara argelagues, gatoses, estepes i brucs. Pel que fa a la fauna, les espècies més afectades pel foc han estat animals petits com ara invertebrats, rèptils o alguns mamífers. Jordà ha insistit en la importància de les franges de prevenció d'incendis, ja que han evitat que el foc afectés unes 3.000 hectàrees com es preveia inicialment. Al Cap de Creus hi ha 165 hectàrees destinades a aquestes franges.