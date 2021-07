Ports de la Generalitat ha acabat les obres a la llotja de peix de Llançà.

Els treballs han consistit en la instal·lació d'una coberta a la zona de grades de la sala de subhastes de peix, des d'on els peixaters compren el peix desembarcat.

L'actuació ha tingut un cost de 50.000 euros i està finançada en el marc del Programa Operatiu d'intervenció comunitària del Fons Europeu Marítim i de la Pesca 2014-2020.

Des de Ports també s'ha reparat l'embarcador que va patir un esvoranc durant els temporals.

L'objectiu de les obres a la llotja de peix ha estat aconseguir un major aïllament tèrmic, atès que les grades es trobaven en un espai obert de gran alçada i els usuaris tenien fred a l'hivern i calor a l'estiu. Ara, amb la coberta col·locada s'ha aconseguit una millor climatització per donar millor qualitat servei als usuaris i estalviar recursos energètics als pescadors.

A més, a l'interior de la llotja també s'han substituït tres lluminàries amb tecnologia LED que suposen un 50% d'estalvi energètic. A la zona de les grades també s'han adequat les façanes i s'ha aplicat una pintura impermeable per evitar humitats i filtracions a l'interior.

El director general de Ports de la Generalitat, Pere Vila, ha posat en valor la pesca com una activitat cabdal que "el Govern ha de preservar, fomentar i ajudar amb actuacions com aquestes perquè hi guanya el sector pesquer i hi guanya el medi ambient".

A la part exterior, s'ha adequat el magatzem de rentat de caixes on es diposita el peix desembarcat. Els treballs han consistit amb la millora de les bigues metàl·liques que sostenen el porxo del magatzem i la impermeabilització de la façana amb pintura especial per donar un tractament adequat a les superfícies exposades a l'ambient marí.

D'altra banda, s'ha reparat l'embarcador que forma part de la zona de servei de l'Administració portuària, mentre que l'Ajuntament de Llançà s'encarrega de la gestió. En aquest espai es desenvolupen usos esportius i activitats aquàtiques de temporada destinats a la ciutadania. Així, aquesta instal·lació marítima forma part del recorregut de natació en aigües obertes "Vies Braves" que va fins a la platja de Grifeu. També té usos d'ensenyament de natació i altres activitats aquàtiques com ara, la navegació a rem amb caiac i el surf de rem, entre d'altres.

Esvoranc pels temporals

L'embarcador va patir un esvoranc a conseqüència de l'afectació de diferents temporals, es va detectar fa unes setmanes i ara s'ha reparat per un cost de 15.000 euros.

Pere Vila ha remarcat que "l'actuació feta a l'embarcador dona estabilitat i funcionalitat a la instal·lació marítima i un millor servei als usuaris per practicar activitats esportives i aquàtiques". Les obres han consistit en la reparació de l'esvoranc i el reforç d'un tram d'escullera al costa de l'accés a la infraestructura.

L'esvoranc s'ha omplert amb 71 metres cúbics de formigó. A més, s'han col·locat 22 tones de peces d'escullera de 2 tones cadascuna al costat interior de l'accés a l'embarcador, amb l'objectiu de reforçar aquest tram que havia perdut escullera amb els temporals.

El director general de Ports de la Generalitat acompanyat de l'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, i el Patró Major de la Confraria de pescadors de Llançà, Jordi Fulcarà, entre d'altres autoritats, ha visitat aquest dilluns les obres fetes a la sala de subhastes de la llotja de peix del port de Llançà, així com les obres fetes a l'embarcador d'Els Estanys-Sant Carles, situat en aquest municipi de l'Alt Empordà, per reforçar la infraestructura. Dues actuacions que s'han enllestit en un mes i mig, amb un cost de 65.000 euros.