Els Agents Rurals van interceptar ahir tres homes quan estaven a punt de pescar dins dels límits del Parc Natural del Cap de Creus (Alt Empordà).

Els agents els van enxampar mentre preparaven una llarga fila de palangre al Freu de Culleró, a Cadaqués. La zona on volien pescar els tres homes és Reserva Natural Parcial Marina i, per tant, està protegida. Anaven equipats amb una llarga bobina de fil de pescar i diversos hams que utilitzaven per fer el palangre. Els Agents Rurals els van descobrir mentre estaven navegant per la zona.