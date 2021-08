Eren les nou del matí i el poble estava mort. L’Institut d’Estadística de Catalunya diu que hi viuen 448 habitants però aquell matí de tardor tan sols jo caminava pels seus carrers. Només hi havia obertes un parell de botigues desertes de gent i tots els bars estaven tancats. Vaig continuar pel carrer del Mar fins a la platja, on tampoc es veia ni una trista ànima passejant. Finalment vaig sentir trontollar el remolc d’una furgoneta que entrava al port. Benvinguts a Colera, l’eslògan turístic del qual és «Terra, mar i pau», sobretot molta pau.

Pocs minuts més tard vaig començar a pujar la muntanya dels Canons. A mitja altura vaig contemplar el petit port, la platja de les Barques i la platja dels Morts, el raval marítim i el viaducte ferroviari que fa de frontera amb el poble vell. El temps era rúfol amb una lleugera llevantada que arrissava el mar i les clapes irregulars de núvols tamisaven la llum del dia. En aquests turons la vegetació està guanyant presència amb nous pins i alzines una mica per tot arreu però sobretot proliferen plantes mediterrànies com el romaní i l’espígol i de forànies com el bàlsam o les figueres de moro. Ja al cim vaig veure un parell de canons antics que donen nom a la muntanya i, ben arrenglerades, una filera d’oliveres carregades de fruits. Des d’aquí es gaudeix d’una superba vista de tot el mar d’Amunt amb el cap de Creus al fons. Vaig seguir el camí de ronda que porta a la platja d’En Carbassó, de difícil accés, i a l’Illa Gran. Els penya-segats eren de pedra negra amb algunes vetes vermelloses i entre la platja i l’illa bullia l’aigua en un mar de pedres.

En tot el camí tampoc no em vaig creuar amb ningú. La pau a Colera era absoluta i l’estat de relaxació mental era total. Vaig seguir un còmode camí per sobre de la línia de costa fins al port de Joan en un paisatge d’antigues feixes sobre les quals han plantat pins. El minúscul port és una infraestructura decaient i mig enrunada però justament per això està molt més integrada a l’entorn que si fos nova i útil. La petita cala està dominada per una bonica i antiga casa de platja amb magatzem per la barca, barbacoa i cuina a l’aire lliure i una gran pèrgola amb sostre de bruc però una piscina sobre la sorra em va fuetejar la vista. A qui se li va acudir la idea de construir una piscina arran de mar? Pitjor encara, qui va donar un permís tan manifestament abusiu?

Com que no estava disposat esgarriar la bucòlica jornada ni fer-me mala sang, em vaig preparar per continuar la ruta. Al final de la platja vaig observar un indicador que deia «Camí de ronda», acompanyat d’una fletxa que assenyalava el mar. M’ho vaig tornar a mirar, a vegades hi ha graciosos que es diverteixen canviant la direcció dels senyals. Però no, malgrat que hi ha un bon camí, privat, que ressegueix la costa, l’indicador convida a saltar per les roques i mullar-se el peus dins l’aigua. Aprofitant que la vida a Colera tornava a manifestar-se en forma de treballador, el vaig interrogar. El cartell no s’equivocava: si no volia retrocedir hauria de fer un camí de ronda literalment marítim. L’amable obrer també m’informà que per fer aquest tram la gent ve equipada per mullar-se les cames i m’aconsellà que amb aquella mar picada no era el millor dia per intentar-ho. Aquests savis consells, com era de preveure, m’esperonaren a fer tot el contrari així que em vaig penjar les sabates al coll, em vaig arremangar els pantalons i vaig començar a trepitjar les agudes roques i a enfonsar-me dins del mar. L’aigua m’arribava a mitja cama i les petites onades em mullaren lleugerament la roba però afortunadament no vaig haver de lamentar cap incident.

Reconstituït pel bany, vaig descansar a la platja de Garbet. Entre mos d’entrepà i glopada d’aigua em va venir a la memòria el recent debat en un grup de Facebook especialitzat en la Costa Brava sobre quin era el millor tram del camí de ronda de la Costa Brava sent l’opinió majoritària que ho eren tots. Parer popular però no unànime perquè algú va precisar que el camí de Portbou a Llançà era «molt normalet». Aquest era el veritable motiu pel qual estava allà, per confirmar que no m’havia equivocat amb la meva resposta dient que la platja de Garbet, el cap Ras o la cala Bramant no eren paisatges gens «normalets» sinó més aviat extraordinaris.

Reiniciada la caminada, vaig travessar el túnel de la gegantina plataforma ferroviària que separa la platja de Garbet del seu rerepaís, aïllament que l’ha salvat de la urbanització, i vaig iniciar la pujada al coll de Sant Antoni des d’on vaig tornar a divisar Colera. Quan hi vaig arribar era gairebé migdia i el poble havia aconseguit despertar-se. La gent em saludava o em tornava la salutació cordialment tot i que era un foraster amb la boca i el nas tapat com un bandoler però Colera deu ser un poble de bandits perquè tothom anava amb la cara tan oculta com jo. Vaig passejar pels estrets carrers planificats i construïts al segle XVIII visitant la blanca i senzilla església de sant Miquel i la plaça dedicada al republicà i federalista Pi i Margall on vaig admirar de nou el més que centenari plàtan que simbolitza la Llibertat.

Quan, a la fi, vaig arribar al cotxe vaig confirmar, satisfet, tots els meus antics records de Colera, probablement el menys massificat de tots els pobles de la Costa Brava, amb una població afable, amb predomini absolut del negre dels penya-segats i de les platges, amb un paisatge muntanyenc i marítim abrupte a estones, amable en d’altres però sempre meravellós. Un entorn on es fa més evident que enlloc la mescla d’una terra poderosa i una mar brava. I sempre amb pau, molta pau.