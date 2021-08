Els Agents Rurals van reobrir ahir els accessos al cap de Creus després d’haver estat tancats aquest cap de setmana per l’alt risc d’incendi. El cos va decidir passar del nivell 3 al nivell 2 del Pla Alfa a les 12 del migdia davant la millora de la situació meteorològica.

Durant les hores en què es van tancar els accessos al Parc Natural, alguns hi van accedit per picaresca o desconeixement. Concretament, entre dissabte i diumenge van advertir desenes de persones -algunes d’elles reiteradament-, que volien accedir a cales o fer ruta i es van denunciar dos motoristes de trail bascos i un cotxe.

Els Agents Rurals no descarten que en els pròxims dies calgui tornar a tancar el cap de Creus i fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania.

Miquel Àngel Orta, cap de l’Àrea Bàsica del Gironès dels Agents Rurals, va explicar que és gairebé impossible limitar l’accés al Cap de Creus, perquè té 10.000 hectàrees i hi ha molts camins i corriols.

Tot i que la majoria de persones que hi volien accedir aquest cap de setmana van acabar girant cua, alguns van haver de ser advertits més d’una vegada i, fins i tot, hi van tornar a entrar per una altra banda.

Amb tot, només es van denunciar dos motoristes bascos que dissabte feien ruta per la zona i un vehicle que ahir al matí s’havia saltat la restricció d’accés i estava travessat un camp per poder-hi accedir.

No es decarta tornar a tancar

Davant d’això, Orta va reiterar la necessitat que es respectin les restriccions, ja que «el 90% dels incendis són provocats per negligències o imprudències dels humans».

De fet, el cap de l’Àrea Bàsica del Gironès dels Agents Rurals no descarta que en els pròxims dies es torni a activar el nivell 3 del pla Alfa perquè fa 90 dies que no plou prou a la zona i la tramuntana hi bufa amb freqüència.

Una de les persones que ahir va haver de girar cua en arribar a un dels punts d’accés al cap de Creus és Luis Laina, un excursionista de Santander, que volia fer una ruta d’unes dues hores per arribar a una cala que li havien recomanat.

Laina va canviar de plans amb resignació, però va explicar que entén perfectament les restriccions. «Prou mal ha fet al costat del monestir de Sant Pere de Rodes», va lamentar, tot detallant que fa uns dies hi va anar i la zona cremada li va provocar una gran tristesa. «És depriment», va resumir ahir.

El regidor de seguretat del Port de la Selva, Roger Pinart, va detallar que, tot i que s’ha notat que l’afluència de gent ha disminuït per les restriccions, també han detectat desconeixement i picaresca perquè alguns que coneixen la zona hi han accedit per camins alternatius.

Davant d’això, Pinart va dir que «la gent ha d’entendre que quan s’apliquen mesures d’aquest tipus no és per molestar». I va recordar que «qualsevol acte negligent pot generar un incendi» i que, a banda del mal que pot suposar per al cap de Creus, també posa en risc les persones que hi accedeixen perquè «ningú sap que hi són» i no se’ls té en compte en cas que s’hagi d’evacuar la zona en cas d’incendi.

Quinze efectius

En l’operatiu per tancar el Parc Natural fins ahir al migdia hi van treballar una quinzena d’efectius dels Agents Rurals, que van reconèixer la zona amb un helicòpter, una embarcació i diverses patrulles.

També hi van col·laborar agents dels ADF, del GEPIF (Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals), dels Mossos d’Esquadra, de la policia local de Roses, de Port de la Selva i de Cadaqués i dels Bombers de la Generalitat.