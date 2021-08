Els manters omplen de forma massiva el passeig de Sta. Margarida

el top manta al passeig de santa margarida de roses. 1 Un venedor mostra la mercaderia a una família, divendres passat al vespre, al passeig.

2 Una clienta es mira una àmplia exposició de bosses de mà en una de les parades.

3 Una persona realitzant trenes a un client en ple passeig. F

Més de dos-cents venedors il·legals ocupen el passeig de Santa Margarida de Roses, una xifra superior a l’any passat, però lluny dels 500 del 2019. L’Ajuntament manté l’estratègia de decomissar la mercaderia que aquest estiu, en comptes de guardar en vehicles, disposen de nombrosos pisos llogats a la urbanització. Des de l’Associació de comerciants de Santa Margarida constaten que agreuja la situació econòmica que pateixen i els preocupa la falta de mesures de seguretat sanitàries. Mossos d’Esquadra dona suport puntual si se’ls requereix però deixa en mans de la Policia Local la problemàtica.

Bosses de mà, ulleres de sol, samarretes i tota mena d’objectes s’estenen en mantes al llarg del passeig un any més. El nombre ha anat creixent des del juliol al mateix temps que l’arribada de turistes. I ara ja són més de dos-cents.

L’Ajuntament tenia previst fer un recompte ahir al vespre. Però l’alcalde, Joan Plana, constata que la xifra va baixar l’any passat per la situació de pandèmia i s’ha incrementat aquest any. «El 2019 va ser l’any que vam arribar al màxim de venedors, vam superar el 500», explica. El motiu és que sempre va vinculat al turisme.

L’estratègia per reduir els venedors és similar als darrers dos anys. «Evitar corredisses, baralles al passeig i fer comissos perquè redueixes la rendibilitat econòmica i és l’eina més útil», ha assenyalat l’alcalde. A més, qualsevol operatiu al passeig implicaria necessitar almenys deu agents que amb 44 de plantilla i altres tasques és impossible. Plana defensa de nou que, a més, és un problema social. Ara bé, els venedors s’adapten i si fins ara s’interceptaven furgonetes amb «centenars i centenars de mercaderies» ara han desaparegut i guarden el gènere en pisos. El motiu, explica l’alcalde, és que complica la feina perquè necessites una ordre judicial i no se’n donen perquè es tracta d’una falta administrativa. Per tant, la Policia identifica pisos, vigila, i els intercepten en el trajecte cap al passeig.

Pisos a tres mil euros al mes

Plana constata que els és fàcil perquè a la urbanització n’hi ha a milers i a tocar del passeig, amb múltiples entrades. Alguns són pisos ocupats tot l’any que els ocupes lloguen. Es tracta sempre de pisos d’entitats bancàries. En alguns casos, però, fins i tot són lloguers legals, diu Plana. I els venedors arriben a pagar xifres que superen els 3.000 euros.

La tasca la porta a terme la Policia Local perquè per part d’Interior es considera que és la seva competència perquè és un incompliment de les ordenances municipals. L’Ajuntament no ho entén així i creu que haurien de treballar conjuntament. «Hi ha una diferència de criteris i d’arguments per defensar que la competència és compartida n’hi ha molts i no ens cansarem de defensar-ho», diu Plana, que recorda que a la pròpia llei de seguretat ciutadana hi figura el top manta, però afegeix que «això no treu que ni tan sols amb més Mossos i més Policia Local» es resoldria. Ara bé, els donaria més eines per a la gestió, diu.

Per part dels empresaris, el president de l’Associació de Comerç de Santa Margarida, Ricardo Moraes, constata que dona mala imatge, que l’ambient cada any és pitjor i que els comporten pèrdues econòmiques que agreugen la situació. Molts negocis han tancat i altres estan convençuts que ho acabaran fent.

Sense mesures sanitàries

A més, estan preocupats pel risc de contagis perquè les escenes de venedors sense mascareta atenent clients, concentracions de persones, i fins i tot el contacte directe de venedors fent trenes és el més habitual. Una vegada més la situació d’il·legalitat dificulta el control.