La directora assistencial de la Fundació Salut Empordà, Àngels Morales és llicenciada en Medicina i Cirurgia per la UAB, màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la UB i la UPF. I també ha dut a terme el postgrau El Reto de Gestionar Personas, d’ESADE, entre altres. És directora assistencial des del març del 2017.

La Fundació Salut Empordà s’ha vist obligada a prendre mesures per fer front al topall de demanda assistencial en els seus centres, principalment a l’hospital i al socisanitari.

Com es dibuixa la situació assistencial ara mateix a la Fundació Salut Empordà?

La situació general, com en tota la resta del sistema sanitari, es troba en un màxim de demanda assistencial. La situació, des del punt de vista d’estiu, és similar a altres anys, però amb l’agreujant de la incidència que genera la Covid. Això tensiona tot el sistema. L’Hospital de Figueres i el Centre Sociosanitari Bernat Jaume es troben al 100% d’ocupació.

Pel que fa a l’Hospital de Figueres, com es gestiona aquesta demanda assistencial?

Estem orientats a la urgència d’estiu. Ens trobem en una zona en què tenim tota la pressió de l’afluència del turisme, sigui nacional o internacional. A això, cal sumar-hi el desplaçament de persones, que també generen consultes. I, aquest any, igual que l’anterior, amb l’agreujant de la Covid, tenint en compte que ens trobem en una cinquena onada. Tot i això, a Figueres, sempre parlem que, per a nosaltres, podria ser la sisena, perquè l’any passat, per aquesta època, també en vam tenir una que a la resta de Catalunya no es va visualitzar tant.

Com es reflecteix aquesta incidència Covid?

Amb aquesta onada, ara mateix estem baixant lentament la pressió, perquè les onades baixen molt lentament. Unes dades que poden resultar interessants és que fa quinze dies ingressàvem 39 pacients per Covid, en una setmana; la setmana passada, van ser 25, i en el que portem de setmana [aquest dilluns, 9 d’agost] en portem 6. Els ingressos estan baixant, però això no vol dir que no tinguem pacients ingressats per Covid, perquè aquests pacients necessiten unes estades mínimes de quinze dies sempre i quan no es compliqui la seva situació.

A data d’avui [dilluns, 9 d’agost], quantes persones estan hospitalitzades per Covid?

En aquests moments, tenim 28 pacients de l’Hospital de Figueres que són Covid. N’hi ha tant a la planta d’adults com a la planta de pediatria i tenim tres pacients a la unitat de semicrítics. La presència és significativa, però, com he dit abans, estem baixant molt lentament.

Quants d’aquests 28 són pacients de pediatria?

A la Unitat Pediàtrica, en tenim tres. Havíem tingut algun cas de manera molt puntual en anteriors onades, però tres alhora no n’havíem tingut fins ara.

Tenen prou personal per fer front a aquesta situació?

En principi, comptem amb els equips, però la Covid també afecta els professionals assistencials. En aquests moments, tenim onze professionals que són Covid positius i això, en ple estiu, és difícil de gestionar perquè no hi ha professionals al carrer que estiguin esperant per ser contractats. Tot aquest esforç de cobertura recau sobre els mateixos equips. La planificació de l’activitat, davant d’aquestes circumstàncies, no és fàcil.

I entenem que, després de la intensitat de treball d’aquests darreres mesos, també hi ha professionals de vacances.

Estem parlant d’un any i mig de pandèmia i parlem també de dos estius de pandèmia. De la mateixa manera que la pandèmia pressiona molt la societat i a tots nosaltres com a persones, els professionals assistencials no estem exempts d’aquesta intensitat, també ens afecta. A la Fundació prioritzem que els professionals facin les seves vacances, perquè no sabem què vindrà els pròxims mesos i tots necessitem descansar. Però quan et trobes amb baixes, amb onze professionals positius d’un dia per un altre, la planificació és molt complexa i hem d’anar improvisant sobre la marxa, sobretot prioritzant a partir de la gravetat de l’activitat assistencial.

La incertesa complica la planificació?

Així és, seguim sense saber com evolucionarà tot plegat. Crec que la soca Delta ens ha trencat una mica els esquemes i, per tant, el nivell d’incertesa segueix sent molt alt.

Aquestes últimes setmanes, s’han pres mesures importants a la Fundació Salut Empordà, com la derivació de pacients a altres centres. Com s’ha gestionat?

La gestió es fa a través de la Generalitat. La Regió Sanitària ens ha proporcionat aquests recursos, que han estat molt ben acollits perquè són una bona opció. Poder derivar pacients a la Clínica Onyar de Girona o a l’Hospital d’Olot. De moment, només hem hagut de derivar dos pacients a la Clínica Onyar. Ara s’ha activat també la derivació a les residències geriàtriques. Estem gestionant la derivació del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, que també està al cent per cent d’ocupació, de cinc pacients a la Residència Els Arcs.

Si aquesta situació anés a més, tenen previst algun pla d’actuació?

Anar a més és gestionar l’activitat que tens. Si la cosa empitjora, per tal d’alliberar llits, en cirurgies programades, on hi ha pacients amb ingrés o pacients que s’intervenen i marxen a casa, caldria reduir encara més la cirurgia amb ingrés. No preveig a curt termini, de tota manera, que això empitjori. A més, hi ha l’opció de derivar pacients a la Clínica Onyar o a l’Hospital d’Olot, com dèiem.

Quin és el seu consell per a la població?

Tota la societat estem molt cansats d’aquesta alteració de la nostra vida. Però, malauradament, la pandèmia no s’ha acabat. És molt important que les persones que encara no s’han vacunat, pel motiu que sigui, que ho valorin, que estan a la seva disposició els dispositius per vacunar-se i que hi ha moltes opcions per fer-ho. És molt important la vacunació, sobretot per l’afectació de la malaltia en cadascú de nosaltres i pel que representa per a la nostra gent més propera. El sistema sanitari estem per als ciutadans, però els ciutadans han d’entendre que la situació és molt delicada i complexa i entre tots hi hem de posar de la nostra part.

Al Servei d’Urgències de l’Hospital de Figueres, la demora en l’atenció és superior a l’habitual, aquests dies d’estiu. «Hem de demanar paciència als pacients, sobretot a aquells que són de més baixa complexitat», ha assenyalat la directora assistencial.