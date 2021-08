La Fundació Roses Contra el Càncer ofereix el servei d’un fisioterapeuta que es desplaça al domicili d’aquelles persones que, per la seva malaltia oncològica en estat pal·liatiu, no poden traslladar-se fins al centre de fisioteràpia. L’objectiu d’aquesta atenció és millorar la qualitat de vida d’aquests usuaris que són derivats per professionals del Pades (Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport) o pels gestors de casos del Centre d’Atenció Primària de Roses.

Aquest servei és possible gràcies a la col·laboració del fisioterapeuta Carles Barnés. La Fundació Roses contra el Càncer assumeix el cost de fins a 25 sessions per a cada usuari, o en totalitat o una part segons un sistema de copagament amb l’usuari. Aquest 2021, la Diputació de Girona ha subvencionat aquest servei amb l’aportació econòmica de 1.500 euros.