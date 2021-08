Amb l'arribada dels darrers dies d'agost, les cigonyes han iniciat el seu procés migrador des del centre i el nord d'Europa cap a l'Àfrica. Com passa cada any, després de travessar la carena dels Pirineus, moltes d'aquestes aus fan una parada a terres empordaneses i busquen llocs enlairats per passar la nit. Ahir al vespre, un estol format per centenars d'exemplars va sobrevolar Figueres i altres pobles de la rodalia fins a trobar llocs enlairats que els han servit per passar la nit. Molta gent les ha pogut observar aturades sobre el campanar de Sant Pere, el terrat de l'edifici Jubar, el més alt de la capital empordanesa o al capdamunt de l'estructura dels nous focus de l'Estadi Albert Gurt.

La presència de cigonyes a la comarca és un fet habitual d'ençà que es van reintroduir al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'emblemàtica Guita apadrinada per l'ornitòleg Jordi Sargatal. També existeix una colònia molt nombrosa als jardins del castell de Peralada i a les hortes del poble, a la vora del riu Llobregat, Moltes d'elles han perdut el seu instint migrador i la seva principal font d'alimentació són els crancs americans.