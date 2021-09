La cala de la Creu de l’Escala, molt apreciada pels banyistes locals, encara conserva, com un vestigi del passat, algunes antigues barraques de pescadors. Una d’elles, ara en desús i que havien utilitzat tres generacions de pescadors, s’ha museïtzat i integrat a la xarxa de visites del Museu de l’Anxova i de la Sal. La presentació i inauguració oficial es fa aquest dissabte a les 10 del matí i és un dels actes destacats de la 24a edició de la Festa de la Sal.

Aquesta barraca, explica la directora del centre museístic, Lurdes Boix, forma part del conjunt de quatre barraques urbanes «que van ser construïdes pels pescadors per guardar els estris de pesca i evitar, així, deixar-los a la intempèrie, que no els hi robessin o es fessin malbé». A la barraca, que havien fet servir les famílies de tres pescadors escalencs –en Negre, en Zit i en Tarra–, s’hi exhibeixen ara estris que preservava el museu en el magatzem i que havien estat donats per famílies del poble. A banda de guardar-hi estris, Boix explica que també era un lloc d’esbarjo per als pescadors: «Hi passaven estones, hi feien nanses, hi tenien una llar de foc on es feien un cafè o coïen un peix».

Una desena d’activitats

La Festa de la Sal de l’Escala 2021 va arrencar ahir a l’Alfolí de la Sal, amb un homenatge a Miquel Bataller i Fàbregas (Girona, 1942 – l’Escala, 2020) i al seu fill, Xavier Bataller, ambdós fotògrafs molt vinculats a les activitats i la vida social de l’Escala de les darreres dècades.

Durant l’acte també es va presentar el llibre Notes per a un manual de la pesca a l’Empordà, de Francesc de Villanueva (1928). Edició i estudis a cura d’Enric Prat, Pep Vila, Lurdes Boix i Alfons Garrido. L’acte es va completar amb un concert de cançons marineres a càrrec de Samuel Arderiu.

Avui es presentarà el llibre El nansaire, primer volum de la col·lecció Els oficis de la Festa de la Sal. A més, es farà un homenatge a Elvira Mata i Enrich, exdirectora del Museu Marítim de Barcelona i padrina del pailebot Santa Eulàlia, i Josep Tero interpretarà la cançó del Nansaire en el català de l’Alguer.

Una altra de les novetats serà la presentació, també avui a les 18 hores, del conte il·lustrat Petita història de la Festa de la Sal de l’Escala, a càrrec de Lurdes Boix i de Pilarín Bayés. Es tracta d’una història que narra de forma amena com viuen la festa dos nens i els seus avis.

La portada d’aquest conte, il·lustrat per la ninotaire catalana, resumeix perfectament tots els elements de la festa escalenca. Tant és així que s’ha fet servir com a cartell de promoció de l’edició d’aquest any. Com explica Boix, la proposta de fer el conte els va arribar de mans de la mateixa editorial Mediterrània per incloure la festa dins «Petites històries», una col·lecció amb més de tres-cents títols il·lustrats per Bayés. Val a dir que la ninotaire només ha viscut in situ la festa un sol cop, fa anys. Per crear el llibre, doncs, s’ha servit de les explicacions de Boix i de múltiples fotografies, sobretot dels oficis amb noms antics i ja en desús, difícils de dibuixar però dels quals es fan demostracions cada any durant la festa. El resultat és, segons la directora del Masle, «sensacional». «La Pilarín m’ha confessat que li ha encantat fer-ho; realment ha estat un procés creatiu molt bonic», afirma Lurdes Boix. Aquest conte il·lustrat es pot aconseguir al preu de 7 euros.

Durant la jornada també s’ha programat un doble concert d’Oreig de Mar i Cor Indica (18 de setembre, 12 a 14h) i de La Vella Lola i Tres de Ronda (18 de setembre, 19 a 21h), així com una demostració de tallers d’oficis artesanals (nanses, cistelleria, barquetes de suro, nusos mariners i remendar xarxes).

Tant dissabte com diumenge, estan previstes visites guiades a la cova de la Sal amb la barca de mitjana de vela llatina Rafael, així com visites guiades a la casa de pescadors de Can Cinto Xuà i la presentació d’un vídeo sobre els 20 anys del grup de danses La Farandola.