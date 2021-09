Adif ha licitat un contracte per a la instal·lació, el manteniment i la supervisió d'un sistema dotat de 26 càmeres de visió artificial per a la vigilància de despreniment de talussos en deu punts de la Xarxa Ferroviària d'Interès General de Rodalies i Regionals. El contracte compta amb un pressupost de 944.138,80 euros, IVA inclòs i un termini d'execució de 39 mesos, preveu la instal·lació de les càmeres i el seguiment de funcionament del sistema i la gestió de les alarmes durant un període de 36 mesos. A Catalunya, s'instal·laran a Manresa, entre Flix i Mora la Nova, i entre Cervera de la Marenda i Portbou on les càmeres vigilaran trams que oscil·len entre els 100 i els 220 metres.

Segons Adif, podrà fer una supervisió puntual del sistema mitjançant una app o a través de la web. Al llarg d'aquests tres anys, també es faran tasques de manteniment preventiu i correctiu del sistema. El sistema s'instal·larà en diferents punts de la Xarxa ferroviària d'Interès General situats en zones en les quals és probable que es produeixin moviments i posar en risc en funcionament de la xarxa.